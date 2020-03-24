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أمانة الشرقية: الانتهاء من إعادة إنشاء مدخل ضاحية الملك فهد بالدمام خلال شهر

أمانة الشرقية: الانتهاء من إعادة إنشاء مدخل ضاحية الملك فهد بالدمام خلال شهر
http://almnatiq.net/?p=846049
الدمام - المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن إعادة إنشاء المدخل الرئيسي لحي ضاحية الملك فهد بالدمام، والمزمع الانتهاء منه خلال شهر، بهدف تسهيل الحركة المرورية وتحسين المشهد الحضري.

وبدأت وكالة التعمير والمشاريع في تنفيذ أعمال إعادة المدخل الرئيسي لضاحية الملك فهد بالدمام من شارع الملك سعود من تقاطعه مع شارع الإمام الشافعي وحتى تقاطعه مع شارع بلال بن رباح بمساحة إجماليه تتجاوز ٦٢٠٠ متر مربع.

حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الحفر مع ترحيل مخلفات الحفر والبدء في وضع طبقات الرصف اللازمة، وذلك من خلال طبقة نسيج قماشي (جيوتك ستايل ) وطبقه الفلتر حصوي وإجراء الاختبارات الحقلية والمعملية، فيما تم وضع جدول زمني للانتهاء من جميع الأعمال خلال شهر .

وأكدت الأمانة أن هذه الأعمال تأتي ضمن حرصها على تسهيل الحركة المرورية وتحسين المشهد الحضري في حاضرة الدمام.

وكشفت أنه يتم حاليا التجهيز لطرح مشروع استكمال شارع الملك سعود من تقاطعه مع شارع بلال بن رباح حتى تقاطعه مع شارع سهل بن عدي وذلك بطول حوالي 3500 متر.

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