أمانة القصيم تكافح فيروس كورونا بـ (١٢) ألف جولة رقابية وتطهير (٦٨٠٠) موقع.. وتواصل تقديم الخدمات إلكترونياً

نفذت أمانة منطقة القصيم (١٢) ألف جولة رقابية على المنشآت والمحلات الصحية ضمن أعمالها الوقائية في التعامل مع أزمة كورونا على مستوى منطقة القصيم ، وتستهدف الجولات مراقبة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأمانة لتعزيز السلامة العامة ومكافحة انتشار الفيروس.

هذا ونفذت الأمانة في مجال أعمال الإصحاح البيئي أكثر من (٤٤٠٠) جولة إصحاح بيئي تشمل المجمعات التجارية والأحياء السكنية وأسواق المواشي والأماكن العامة وبلغت المواقع التي تم تطهيرها (٦٨٥١) موقع بمشاركة أكثر من (٢٣٩) آلية للإصحاح البيئي و(٥٤٢) مراقب وعامل.

و من جهة أخرى أصدرت أمانة منطقة القصيم تعليمات لمحلات ومراكز بيع أسطوانات الغاز المنزلية بإلزامها بتطبيق أعمال التنظيف والتطهير للأسطوانات قبل تسليمها للعميل في خطوة تهدف إلى إبقائها نظيفة وآمنة.

وأكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن أمانة منطقة القصيم وكافة بلديات المنطقة عملت منذ وقت مبكر على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وبمتابعة دائمة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل ، وجاء في أبرز الأعمال في هذا الاتجاه إغلاق كافة المولات والمجمعات التجارية وصالونات الحلاقة والمشاغل النسائية بالإضافة إلى إيقاف تقديم الأطعمة في المطاعم والاكتفاء بالطلبات الخارجية وإغلاق كافة الأسواق الشعبية ومناطق الألعاب في المجمعات التجارية وخارجها.

هذا و تتخذ أمانة منطقة القصيم حزمة من التدابير الوقائية أبرزها تكثيف جولات الإصحاح البيئي والمكافحة في الأماكن العامة وتعزيز أعمال النظافة ، بالإضافة إلى إجراءات احترازية بمراكز التسوق الغذائية تضمن إلزام المنشآت بتنظيف وتطهير عربات التسوق وطاولات المحاسبة بصورة مستمرة وتوفير مواد معقمة للزبائن.

وفي الجانب التوعوي سخرت أمانة منطقة القصيم وكافة بلديات المنطق كافة لوحاتها الإعلانية والشاشات التلفزيونية في الطرق العامة والميادين وحساباتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لبث حزمة من الرسائل التوعوية والإرشادية بالتنسيق مع وزارة الصحة في خطوة تهدف إلى التكامل مع الجهات المختصة ولرفع مستوى الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل مع الوضع الراهن.

وأكد أمين منطقة القصيم م.محمد المجلي أن خدمات وأعمال أمانة منطقة القصيم قائمة خلال فترة تعليق الحضور لمقر العمل المعلنة مؤخراً ، عبر تقديم الخدمات للمستفيدين دون توقف عبر المنصات الإلكترونية.