أمير نجران يشدد على معاقبة المتساهلين في تطبيق قرارات الدولة لمنع انتشار كرورنا ومسربي خصوصيات المرضى ومروجي الشائعات

المناطق - نجران

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بالتزام أهالي المنطقة وتجاوبهم مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، مؤكدًا أن هذه الإجراءات قد أقرت من أجل تأمين صحة وسلامة المواطن والمقيم.

وأكد سموه، لدى استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، رئيس النيابة العامة بالمنطقة أحمد بن سعيد الأسمري، ومدير شرطة المنطقة اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، أن المخالفات التي جرى رصدها بالمنطقة على المخالفين لتطبيق هذه الإجراءات لا تمثّل وعي الأهالي، مشددًا على تطبيق أقصى العقوبات على المتساهلين في الالتزام بتنفيذ الأوامر والتعليمات أو مسربي معلومات وخصوصيات المرضى أو مروجي الشائعات سواء صدرت هذه المخالفات من أفراد أو مؤسسات.

من جهته، أوضح رئيس النيابة العامة بالمنطقة أن التنسيق مستمر على مدار الساعة بين النيابة والجهات المعنية، بما يحقق الغايات الصحية التي تسعى الدولة، بأجهزتها، وبتعاون المجتمع، للوصول إليها.

كما بيّن مدير شرطة المنطقة من جهته ، أن رجال الأمن من القطاعات كافة، عيون ساهرة في حفظ أمن وسلامة المواطن والمقيم، وضبط كل المخالفين، وعدم التهاون مع من يحاول المساس بصحة وسلامة المجتمع.