أمير تبوك يثني على تفاعل الأهالي بالمنطقة مع قرار منع التجول الجزئي

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اثنى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تفاعل اهالي منطقة تبوك والتزامهم في اليوم الأول بحظر التجول الجزئي الذي فرضته الدولة كإجراء احترازي للحد من خطر فايروس كورونا المتجدد . وقال سموه ان هذا ما اعتدناه من اهالي المنطقة فهم سباقين دائما للالتزام بما يصدر من الحكومة لما يملكونه من وعي بخطورة الوضع واهمية مجابهة هذا الوباء العالمي بكافة السبل مشيرا سموه ان نتائج اليوم الاول من الحظر الجزئي في مدينة تبوك وكافة المحافظات والمراكز ممتازة تجسد ادراك الأهالي وحرصهم على التقيد بكل ما تقره الدولة من اجراءات . كما امتدح سموه جهود كافة القطاعات الامنية التي باشرت تطبيق حظر التجول الجزئي وكذلك الادارات التي تعمل في الميدان لمراقبة الوضع العام وتطبيق التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة المجتمع . سائلًا المولى القدير ان يحفظ البلاد والعباد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده حفظهماالله.