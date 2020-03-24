احدث الأخبار

انهيار أنشطة شركات منطقة اليورو في مارس مع انتشار كورونا
أبرز المواد
 الجهات الأمنية بمحافظة دومة الجندل تباشر تطبيق حظر التجول
منطقة الجوف
 لمكافحة فايروس كورونا.. أمانة عسير تطلق حملة تطهير و تعقيم للمنشآت الرياضية و مرافقها بالمنطقة
منطقة عسير
 أمانة عسير تنهي أكثر من 3 ألاف معاملة عن بعد
منطقة عسير
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6193.66 نقطة
أبرز المواد
 في أقل من ساعتين .. شرطة نجران تقبض على مصور مقطع فيديو نفاد السلع من احد المتاجر الغذائية بالمنطقة
أبرز المواد
 بلدية وسط الدمام تقوم بتعقيم 205 مرفق عام وزيارة 3287 منشأة غذائية ضمن إجراءات الوقاية ضد فيروس “كورونا”
المنطقة الشرقية
 أمير تبوك يثني على تفاعل الأهالي بالمنطقة مع قرار منع التجول الجزئي
منطقة تبوك
 وزير العدل يوجه بإطلاق المرحلة الأولى من خدمة إفراغ العقارات “إلكترونياً”
أبرز المواد
 أمير نجران يشدد على معاقبة المتساهلين في تطبيق قرارات الدولة لمنع انتشار كرورنا ومسربي خصوصيات المرضى ومروجي الشائعات
منطقة نجران
 أمانة القصيم تكافح فيروس كورونا بـ (١٢) ألف جولة رقابية وتطهير (٦٨٠٠) موقع.. وتواصل تقديم الخدمات إلكترونياً
منطقة القصيم
 أمين الشرقية يوجه البلديات بمتابعة تطبيق مراكز التسوق بوضع نقاط مسافة تباعد بين المتسوقين ضمن التدابير الوقائية
المنطقة الشرقية
انهيار أنشطة شركات منطقة اليورو في مارس مع انتشار كورونا

انهيار أنشطة شركات منطقة اليورو في مارس مع انتشار كورونا

أبرز المواد
الجهات الأمنية بمحافظة دومة الجندل تباشر تطبيق حظر التجول

الجهات الأمنية بمحافظة دومة الجندل تباشر تطبيق حظر التجول

منطقة الجوف
لمكافحة فايروس كورونا.. أمانة عسير تطلق حملة تطهير و تعقيم للمنشآت الرياضية و مرافقها بالمنطقة

لمكافحة فايروس كورونا.. أمانة عسير تطلق حملة تطهير و تعقيم للمنشآت الرياضية و مرافقها بالمنطقة

منطقة عسير
أمانة عسير تنهي أكثر من 3 ألاف معاملة عن بعد

أمانة عسير تنهي أكثر من 3 ألاف معاملة عن بعد

منطقة عسير

أمير تبوك يثني على تفاعل الأهالي بالمنطقة مع قرار منع التجول الجزئي

أمير تبوك يثني على تفاعل الأهالي بالمنطقة مع قرار منع التجول الجزئي
http://almnatiq.net/?p=846085
المناطق - تبوك

اثنى صاحب السمو الملكي الأمير  فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير  منطقة تبوك على تفاعل اهالي منطقة تبوك والتزامهم في اليوم الأول بحظر التجول  الجزئي الذي فرضته الدولة كإجراء احترازي للحد من خطر فايروس كورونا المتجدد . وقال سموه ان هذا ما اعتدناه من اهالي المنطقة فهم سباقين دائما للالتزام بما يصدر من الحكومة  لما يملكونه من وعي بخطورة الوضع  واهمية مجابهة  هذا الوباء العالمي بكافة السبل مشيرا سموه ان نتائج اليوم الاول من الحظر الجزئي في مدينة تبوك وكافة المحافظات والمراكز ممتازة تجسد ادراك الأهالي وحرصهم على التقيد بكل ما تقره الدولة من اجراءات . كما امتدح سموه جهود كافة القطاعات الامنية التي باشرت تطبيق حظر التجول الجزئي وكذلك الادارات التي تعمل في الميدان لمراقبة الوضع العام وتطبيق التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة المجتمع . سائلًا المولى القدير ان يحفظ البلاد والعباد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  وسمو ولي عهده حفظهماالله.

روابط ذات صلة

الجهات الأمنية بتيماء تباشر تنفيذ منع التجول في المحافظة

الجهات الأمنية بتيماء تباشر تنفيذ منع التجول في المحافظة
وطني مسؤوليتي في التنمية الاجتماعية بتبوك

وطني مسؤوليتي في التنمية الاجتماعية بتبوك
تبوك تبدأ تطبيق فرض حظر التجول الجزئي بسبب “كورونا”

تبوك تبدأ تطبيق فرض حظر التجول الجزئي بسبب “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*