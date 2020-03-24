بلدية وسط الدمام تقوم بتعقيم 205 مرفق عام وزيارة 3287 منشأة غذائية ضمن إجراءات الوقاية ضد فيروس “كورونا”

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قامت بلدية وسط الدمام بأعمال تعقيم 205 من المرافق العامة، وزيارة 3287 منشأة غذائية، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تأتي أيضا ضمن جهود البلدية من خلال الزيارات التفتيشية والأعمال التوعوية للمنشآت الغذائية والتجارية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله الشمري بأن البلدية استنفرت كافة جهودها على جميع الأصعدة، مشيرا الى أن الفرق الرقابية قامت بزيارة المنشآت الغذائية، بهدف العمل على تثقيف العاملين بأهمية التزامهم بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية ورفع مستوى الوعي الصحي والتقيد بالممارسات الآمنة والحفاظ على النظافة الشخصية ولبس القفازات والكمامات والتعقيم المستمر للمنشأة وإلزام كافة المنشآت المصرح لها بالعمل بتوفير المعقمات لسلامتهم وسلامة المواطن والمقيم.

وقال بأن البلدية تواصل جهودها في تعقيم وتطهير المرافق العامة والتي تشمل الحدائق العامة والكورنيش والأسواق والمحلات التجارية والطرقات وحاويات النفايات، مؤكدا بأن البلدية مستمرة في جهودها الاحترازية والوقائية وتوفير بيئة آمنه من أجل سلامة المواطن والمقيم.