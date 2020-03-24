في أقل من ساعتين .. شرطة نجران تقبض على مصور مقطع فيديو نفاد السلع من احد المتاجر الغذائية بالمنطقة

أفاد الحساب الرسمي لإمارة منطقة نجران عبر “تويتر”، بأن شرطة المنطقة ألقت القبض على مصور مقطع فيديو أذاع فيه نبأ نفاد السلع في أحد المتاجر الغذائية بالمنطقة، حيث استهدف تصوير جهة من الأرفف المفرغة من بعض السلع، على الرغم من أنها قد انتقلت إلى قسم حديث داخل المتجر.
وجاءت عملية توقيف الشخص المتهم بعد ساعتين من التوجيه الصادر عن أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بالقبض عليه .
#عاجل#يحدث_الآن
بناء على توجيه سمو أمير منطقة #نجران..
وفي أقل من ساعتين..
شرطة المنطقة تقبض على مصور مقطع الفيديو، الذي أذاع فيه نفاد السلع في إحدى المتاجر الغذائية بالمنطقة، بينما استهدف تصوير جهة من الأرفف المفرغة من بعض السلع لانتقالها لقسم حديث داخل المتجر. pic.twitter.com/dUeBc5Wqpw
— إمارة منطقة نجران (@emara_najran) March 24, 2020
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