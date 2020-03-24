في أقل من ساعتين .. شرطة نجران تقبض على مصور مقطع فيديو نفاد السلع من احد المتاجر الغذائية بالمنطقة

المناطق - متابعات

أفاد الحساب الرسمي لإمارة منطقة نجران عبر “تويتر”، بأن شرطة المنطقة ألقت القبض على مصور مقطع فيديو أذاع فيه نبأ نفاد السلع في أحد المتاجر الغذائية بالمنطقة، حيث استهدف تصوير جهة من الأرفف المفرغة من بعض السلع، على الرغم من أنها قد انتقلت إلى قسم حديث داخل المتجر.

وجاءت عملية توقيف الشخص المتهم بعد ساعتين من التوجيه الصادر عن أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بالقبض عليه .