احدث الأخبار

في أقل من ساعتين .. شرطة نجران تقبض على مصور مقطع فيديو نفاد السلع من احد المتاجر الغذائية بالمنطقة
أبرز المواد
 بلدية وسط الدمام تقوم بتعقيم 205 مرفق عام وزيارة 3287 منشأة غذائية ضمن إجراءات الوقاية ضد فيروس “كورونا”
المنطقة الشرقية
 أمير تبوك يثني على تفاعل الأهالي بالمنطقة مع قرار منع التجول الجزئي
منطقة تبوك
 وزير العدل يوجه بإطلاق المرحلة الأولى من خدمة إفراغ العقارات “إلكترونياً”
أبرز المواد
 أمير نجران يشدد على معاقبة المتساهلين في تطبيق قرارات الدولة لمنع انتشار كرورنا ومسربي خصوصيات المرضى ومروجي الشائعات
منطقة نجران
 أمانة القصيم تكافح فيروس كورونا بـ (١٢) ألف جولة رقابية وتطهير (٦٨٠٠) موقع.. وتواصل تقديم الخدمات إلكترونياً
منطقة القصيم
 أمين الشرقية يوجه البلديات بمتابعة تطبيق مراكز التسوق بوضع نقاط مسافة تباعد بين المتسوقين ضمن التدابير الوقائية
المنطقة الشرقية
 مجلس الأمة الكويتي يغلظ عقوبات قانون الأمراض السارية
أبرز المواد
 محافظ بيش يقف ميدانياً مع الأجهزة الامنية ويتابع بدء منع التجول بالمحافظة
منطقة جازان
 لجنة العقار والإسكان بغرفة الأحساء تدعو العقاريين لإعفاء المستأجرين المتأثرين بأزمة فيروس كورونا المستجد
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: الانتهاء من إعادة إنشاء مدخل ضاحية الملك فهد بالدمام خلال شهر
المنطقة الشرقية
 وزير الشؤون الإسلامية يتابع سير تقديم الخدمات عبر خدمة التواصل في البوابة الإلكترونية
أبرز المواد
في أقل من ساعتين .. شرطة نجران تقبض على مصور مقطع فيديو نفاد السلع من احد المتاجر الغذائية بالمنطقة

في أقل من ساعتين .. شرطة نجران تقبض على مصور مقطع فيديو نفاد السلع من احد المتاجر الغذائية بالمنطقة

أبرز المواد
بلدية وسط الدمام تقوم بتعقيم 205 مرفق عام وزيارة 3287 منشأة غذائية ضمن إجراءات الوقاية ضد فيروس “كورونا”

بلدية وسط الدمام تقوم بتعقيم 205 مرفق عام وزيارة 3287 منشأة غذائية ضمن إجراءات الوقاية ضد فيروس “كورونا”

المنطقة الشرقية
أمير تبوك يثني على تفاعل الأهالي بالمنطقة مع قرار منع التجول الجزئي

أمير تبوك يثني على تفاعل الأهالي بالمنطقة مع قرار منع التجول الجزئي

منطقة تبوك
وزير العدل يوجه بإطلاق المرحلة الأولى من خدمة إفراغ العقارات “إلكترونياً”

وزير العدل يوجه بإطلاق المرحلة الأولى من خدمة إفراغ العقارات “إلكترونياً”

أبرز المواد

في أقل من ساعتين .. شرطة نجران تقبض على مصور مقطع فيديو نفاد السلع من احد المتاجر الغذائية بالمنطقة

في أقل من ساعتين .. شرطة نجران تقبض على مصور مقطع فيديو نفاد السلع من احد المتاجر الغذائية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=846094
المناطق - متابعات

أفاد الحساب الرسمي لإمارة منطقة نجران عبر “تويتر”، بأن شرطة المنطقة ألقت القبض على مصور مقطع فيديو أذاع فيه نبأ نفاد السلع في أحد المتاجر الغذائية بالمنطقة، حيث استهدف تصوير جهة من الأرفف المفرغة من بعض السلع، على الرغم من أنها قد انتقلت إلى قسم حديث داخل المتجر.

وجاءت عملية توقيف الشخص المتهم بعد ساعتين من التوجيه الصادر عن أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بالقبض عليه .

 

روابط ذات صلة

وزير العدل يوجه بإطلاق المرحلة الأولى من خدمة إفراغ العقارات “إلكترونياً”

وزير العدل يوجه بإطلاق المرحلة الأولى من خدمة إفراغ العقارات “إلكترونياً”
أمير نجران يشدد على معاقبة المتساهلين في تطبيق قرارات الدولة لمنع انتشار كرورنا ومسربي خصوصيات المرضى ومروجي الشائعات

أمير نجران يشدد على معاقبة المتساهلين في تطبيق قرارات الدولة لمنع انتشار كرورنا ومسربي خصوصيات المرضى ومروجي الشائعات
مجلس الأمة الكويتي يغلظ عقوبات قانون الأمراض السارية

مجلس الأمة الكويتي يغلظ عقوبات قانون الأمراض السارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*