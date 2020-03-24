كشف تقرير احصائي أعدته أمانة منطقة عسير عن عدد المعاملات الصادرة والواردة من وإلى الأمانة، وكذلك المعاملات التي وردت إلكترونياً والمعاملات المدمجة خلال الأسبوع الأول منذ تعليق الدوام و انجازها عن بعد .
وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن التقرير الأمانة قد رصدت نحو181 معاملة واردة، و 944 معاملة صادرة، في حين صدرت الأمانة 862 معاملة لجهات خارجية، و 1057 معاملة تم توريدها على النظام في حين تم توريد أكثر من 721 معاملة الكترونية، فيما تم دمج 4 معاملات ، و بذلك يتجاوز عدد المعاملات التي انهتها الأمانة 3817 معاملة .
وأوضح بأنه إيماناً من الأمانة بأهمية التطور التكنولوجي وتقنية المعلومات وأهمية توفير سرعة التواصل وتسهيل إجراء التعاملات المختلفة مع الأمانة فإن الجهود مستمرة بهدف تطوير نظام التعاملات الإلكترونية ، مؤكدا حرص الأمانة على تطوير العمل والاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة المستفيد .
أمانة عسير تنهي أكثر من 3 ألاف معاملة عن بعد
كشف تقرير احصائي أعدته أمانة منطقة عسير عن عدد المعاملات الصادرة والواردة من وإلى الأمانة، وكذلك المعاملات التي وردت إلكترونياً والمعاملات المدمجة خلال الأسبوع الأول منذ تعليق الدوام و انجازها عن بعد .
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