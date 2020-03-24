احدث الأخبار

أمانة عسير تنهي أكثر من 3 ألاف معاملة عن بعد
منوعات
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6193.66 نقطة
أبرز المواد
 في أقل من ساعتين .. شرطة نجران تقبض على مصور مقطع فيديو نفاد السلع من احد المتاجر الغذائية بالمنطقة
أبرز المواد
 بلدية وسط الدمام تقوم بتعقيم 205 مرفق عام وزيارة 3287 منشأة غذائية ضمن إجراءات الوقاية ضد فيروس “كورونا”
المنطقة الشرقية
 أمير تبوك يثني على تفاعل الأهالي بالمنطقة مع قرار منع التجول الجزئي
منطقة تبوك
 وزير العدل يوجه بإطلاق المرحلة الأولى من خدمة إفراغ العقارات “إلكترونياً”
أبرز المواد
 أمير نجران يشدد على معاقبة المتساهلين في تطبيق قرارات الدولة لمنع انتشار كرورنا ومسربي خصوصيات المرضى ومروجي الشائعات
منطقة نجران
 أمانة القصيم تكافح فيروس كورونا بـ (١٢) ألف جولة رقابية وتطهير (٦٨٠٠) موقع.. وتواصل تقديم الخدمات إلكترونياً
منطقة القصيم
 أمين الشرقية يوجه البلديات بمتابعة تطبيق مراكز التسوق بوضع نقاط مسافة تباعد بين المتسوقين ضمن التدابير الوقائية
المنطقة الشرقية
 مجلس الأمة الكويتي يغلظ عقوبات قانون الأمراض السارية
أبرز المواد
 محافظ بيش يقف ميدانياً مع الأجهزة الامنية ويتابع بدء منع التجول بالمحافظة
منطقة جازان
 لجنة العقار والإسكان بغرفة الأحساء تدعو العقاريين لإعفاء المستأجرين المتأثرين بأزمة فيروس كورونا المستجد
المنطقة الشرقية
أمانة عسير تنهي أكثر من 3 ألاف معاملة عن بعد

أمانة عسير تنهي أكثر من 3 ألاف معاملة عن بعد

منوعات
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6193.66 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6193.66 نقطة

أبرز المواد
في أقل من ساعتين .. شرطة نجران تقبض على مصور مقطع فيديو نفاد السلع من احد المتاجر الغذائية بالمنطقة

في أقل من ساعتين .. شرطة نجران تقبض على مصور مقطع فيديو نفاد السلع من احد المتاجر الغذائية بالمنطقة

أبرز المواد
بلدية وسط الدمام تقوم بتعقيم 205 مرفق عام وزيارة 3287 منشأة غذائية ضمن إجراءات الوقاية ضد فيروس “كورونا”

بلدية وسط الدمام تقوم بتعقيم 205 مرفق عام وزيارة 3287 منشأة غذائية ضمن إجراءات الوقاية ضد فيروس “كورونا”

المنطقة الشرقية

أمانة عسير تنهي أكثر من 3 ألاف معاملة عن بعد

أمانة عسير تنهي أكثر من 3 ألاف معاملة عن بعد
http://almnatiq.net/?p=846100
المناطق - أبها

كشف تقرير احصائي أعدته أمانة منطقة عسير عن عدد المعاملات الصادرة والواردة من وإلى الأمانة، وكذلك المعاملات التي وردت إلكترونياً والمعاملات المدمجة خلال الأسبوع الأول منذ تعليق الدوام و انجازها عن بعد .
وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن التقرير الأمانة قد رصدت نحو181 معاملة واردة، و 944 معاملة صادرة، في حين صدرت الأمانة 862 معاملة لجهات خارجية، و 1057 معاملة تم توريدها على النظام في حين تم توريد أكثر من 721 معاملة الكترونية، فيما تم دمج 4 معاملات ، و بذلك يتجاوز عدد المعاملات التي انهتها الأمانة 3817 معاملة .
وأوضح بأنه إيماناً من الأمانة بأهمية التطور التكنولوجي وتقنية المعلومات وأهمية توفير سرعة التواصل وتسهيل إجراء التعاملات المختلفة مع الأمانة فإن الجهود مستمرة بهدف تطوير نظام التعاملات الإلكترونية ، مؤكدا حرص الأمانة على تطوير العمل والاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة المستفيد .

روابط ذات صلة

كيف “يهرب” أثرياء العالم من فيروس كورونا؟

كيف “يهرب” أثرياء العالم من فيروس كورونا؟
القلق من كورونا.. 4 خطوات “للتحكم في عقلك”

القلق من كورونا.. 4 خطوات “للتحكم في عقلك”
كورونا من الصفر إلى الكارثة.. 5 مراحل لانتشار الوباء

كورونا من الصفر إلى الكارثة.. 5 مراحل لانتشار الوباء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*