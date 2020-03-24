أمانة عسير تنهي أكثر من 3 ألاف معاملة عن بعد

المناطق - أبها

كشف تقرير احصائي أعدته أمانة منطقة عسير عن عدد المعاملات الصادرة والواردة من وإلى الأمانة، وكذلك المعاملات التي وردت إلكترونياً والمعاملات المدمجة خلال الأسبوع الأول منذ تعليق الدوام و انجازها عن بعد .

وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن التقرير الأمانة قد رصدت نحو181 معاملة واردة، و 944 معاملة صادرة، في حين صدرت الأمانة 862 معاملة لجهات خارجية، و 1057 معاملة تم توريدها على النظام في حين تم توريد أكثر من 721 معاملة الكترونية، فيما تم دمج 4 معاملات ، و بذلك يتجاوز عدد المعاملات التي انهتها الأمانة 3817 معاملة .

وأوضح بأنه إيماناً من الأمانة بأهمية التطور التكنولوجي وتقنية المعلومات وأهمية توفير سرعة التواصل وتسهيل إجراء التعاملات المختلفة مع الأمانة فإن الجهود مستمرة بهدف تطوير نظام التعاملات الإلكترونية ، مؤكدا حرص الأمانة على تطوير العمل والاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة المستفيد .