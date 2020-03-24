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لمكافحة فايروس كورونا.. أمانة عسير تطلق حملة تطهير و تعقيم للمنشآت الرياضية و مرافقها بالمنطقة

لمكافحة فايروس كورونا.. أمانة عسير تطلق حملة تطهير و تعقيم للمنشآت الرياضية و مرافقها بالمنطقة

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لمكافحة فايروس كورونا.. أمانة عسير تطلق حملة تطهير و تعقيم للمنشآت الرياضية و مرافقها بالمنطقة

لمكافحة فايروس كورونا.. أمانة عسير تطلق حملة تطهير و تعقيم للمنشآت الرياضية و مرافقها بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=846103
المناطق - أبها

قامت أمانة منطقة عسير و بحضور امين المنطقة الدكتور وليد الحميدي باتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد من خلال رش وتطهير المنشآت الرياضية و مرافقها بالمنطقة.

وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن تلك الاعمال جاءت بتوجيه من سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز الذي شدد بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على المنشآت الرياضية و مرافقها بالمنطقة كإحدى الخطوات الاحترازية و الوقائية .

مبينا بأن الأمانة قامت خلال الحملة بتوعية و تثقيف جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات علاوة على عملية التطهير والتعقيم المستمر وتوفير كافة ما يلزم للعاملين للمحافظة على سلامتهم.

وجاءت تلك الإجراءات الوقائية السريعة وبشكل مكثف على تلك المنشآت، كإجراء احترازي حفاظًا على الصحة العامة من تفشي فايروس ‫كورونا بمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية و القروية ماجد الحقيل .

حيث نفذت تلك الحملة بطواقم و كوادر متخصصة على جميع المنشآت الرياضية، بجانب استمرار الحملة التوعوية و الرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار الفايروس.

الجدير بالذكر فإن أعمال الحملة قد شملت مدينة الأمير سلطان بالمحالة و نادي أبها الرياضي و نادي ضمك الرياضي و  مرافقها إضافة الى ممرات المشاة المنتشرة في المنطقة .

 

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