بلدية محافظة بلقرن تقوم بجولة تفتيشية رقابية على سوق الخضار والفواكه

المناطق - بلقرن

في إطار برنامجها للرقابة الصحية والتأكد من صحة الاغذية والحد من انتشار فايروس كورونا المستجد قامت بلدية محافظة بلقرن بجولة تفتيشية للرقابة الصحية على سوق الخضار والفواكة بالمحافظة، ، حيث تم مصادرة ما لا يزيد عن 1500 كيلو جرام من الخضروات والفواكة، وذلك لعرضها في أماكن غير صحية مما يعرضها لعوادم السيارات وأشاعة الشمس المباشرة والفايروسات لاوقات طويلة ، كما تم إغلاق عدد من المحلات لمخالفتها الاشترطات الصحية، وذلك بمتابعة من رئيس البلدية أحمد عوض البارقي ومدير إدارة الخدمات حسن مفلح الحارثي .

وأوضح رئيس البلدية أن ما تم مصادرته يشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان وذلك لمكوث المواد المصادرة على الأرصفة وتعرضها لعوادم السيارات وإشعة الشمس الضارة لمدة طويلة ، مشدداً على ضرورة التأكد من سلامة الأغذية ونظافتها وخلوها من الفيروسات المعدية مثل فايروس كورونا حمانا الله منها، مؤكداً على أن البلدية تراقب الأسواق والمحلات والمطاعم بشكل مستمر؛ ودعا البارقي الجهات المعنية للتعاون مع البلدية لمواجهة فايروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن البلدية قد قامت بتسليم الخضروات والفواكة الصالحة للجمعيات الخيرية وذلك لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين وأما ما هو غير صالح منها فيتم اتلافه.