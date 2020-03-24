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طلاب الجوف يتابعون تعليمهم عبر منصات التعليم عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=846137
المناطق - سكاكا

تتابع الطالبة أسيل زين العلي الخالدي من مدرسة الثانية الابتدائية الثانية باللقائط سلسلة دروسها في الصف الرابع الابتدائي من خلال دروس قناة عين.

وتشرف والدة الطالبة رانية عبد الله النمر على متابعة دراسة ابنتها بتنظيم وقتها اليومي, والتقيد به, وحثها على الاهتمام والتركيز وعدم شرود الذهن أثناء متابعتها لشرح الدروس عن طريق قنوات عين.

وقالت والدة الطالبة إن ابنتها لم تتقبل الفكرة في البداية، ولكن بعد التجربة قالت إنها وفرت كثير من الجهد في البحث وتقديم المعلومة, “لأن هناك علوم متخصصة ليس جميع أولياء الأمور بعلم كافي لتقديمها بسهولة لأبنائهم, بالإضافة إنها ساهمت بطريقة مباشرة في تنظيم أوقات الأبناء”.

وشكرت النمر وزارة التعليم التي حرصت على استمرار العملية التعليمية، من خلال المنصات الإلكترونية التي وفرتها الوزارة للتعليم عن بُعد.

وتشارك في هذا الوعي المعلمة وداد البديوي خلال فترة تعليق الدراسة حرصها ومتابعتها للطالبات بإرسال رسائل توضيحية لأولياء الأمور والطالبات بالتعريف على كيفية إضافة قنوات عين في المنزل وإرسال ملف شرح التسجيل في منظومة التعليم الموحد التي وفرتها وزارة التعليم عن طريق منصة المدرسة الافتراضية.

كما تحرص قائدة المدرسة الأستاذة أديبة العرسان على متابعة سير العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بتطبيق منظومة التعليم الموحد للاستفادة من خدمات التعليم عن بعد المعتمدة من وزارة التعليم مروراً بالمعلمات وصولاً لأولياء الأمور. 

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