احدث الأخبار

بتوجيه من اللهيبي كشافة تعليم الطائف تشارك الصحة حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا
منطقة مكة المكرمة
 زراعية تبوك تبدأ بتأجيل اقساط المزارعين
منطقة تبوك
 فنون أبها تطلق مبادرة فنوننا في منازلنا
منطقة عسير
 بلدية دومة الجندل تحترز من فايروس كورونا بمئات الجولات والمعدات
منطقة الجوف
 طلاب الجوف يتابعون تعليمهم عبر منصات التعليم عن بُعد
منطقة الجوف
 “إعمار اليمن” يطلق حملة الوقاية والتعقيم في حضرموت
أبرز المواد
 شرطة حائل: إيقاف مواطنة ظهرت في مقطع متداول تتحدث عن إصرارها على عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول والتباهي بفعلتها
منطقة حائل
 بلدية محافظة بلقرن تقوم بجولة تفتيشية رقابية على سوق الخضار والفواكه
منطقة عسير
 انهيار أنشطة شركات منطقة اليورو في مارس مع انتشار كورونا
أبرز المواد
 الجهات الأمنية بمحافظة دومة الجندل تباشر تطبيق حظر التجول
منطقة الجوف
 لمكافحة فايروس كورونا.. أمانة عسير تطلق حملة تطهير و تعقيم للمنشآت الرياضية و مرافقها بالمنطقة
منطقة عسير
 أمانة عسير تنهي أكثر من 3 ألاف معاملة عن بعد
منطقة عسير
بتوجيه من اللهيبي كشافة تعليم الطائف تشارك الصحة حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا

بتوجيه من اللهيبي كشافة تعليم الطائف تشارك الصحة حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا

منطقة مكة المكرمة
زراعية تبوك تبدأ بتأجيل اقساط المزارعين

زراعية تبوك تبدأ بتأجيل اقساط المزارعين

منطقة تبوك
فنون أبها تطلق مبادرة فنوننا في منازلنا

فنون أبها تطلق مبادرة فنوننا في منازلنا

منطقة عسير
بلدية دومة الجندل تحترز من فايروس كورونا بمئات الجولات والمعدات

بلدية دومة الجندل تحترز من فايروس كورونا بمئات الجولات والمعدات

منطقة الجوف

بلدية دومة الجندل تحترز من فايروس كورونا بمئات الجولات والمعدات

بلدية دومة الجندل تحترز من فايروس كورونا بمئات الجولات والمعدات
http://almnatiq.net/?p=846140
الجوف - محمد الحسن

بمتابعة رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد بن ابراهيم العنزي ومتابعة أمانة منطقة الجوف عمدت البلدية إلى العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا بمئات الجولات والمعدات بفريق عمل من أقسام صحة البيئة و الرقابة و الإصحاح البيئي وذلك وفق متابعة اللجنة المركزية بمنطقة الجوف  .

وقد بلغت عدد الجولات الرقابية 235 وعدد جولات الإصحاح البيئي 125 وعدد آليات النظافة 22 آلية وعدد آليات الإصحاح البيئي بالبلدية 5 آليات وعدد العاملين في الرقابة والإصحاح البيئي 16 عامل وعدد العاملين في النظافة 85 عامل  وعدد المواقع التي تم تطهيرها و تعقيمها 45 موقع .

ويمكن التواصل والإبلاغ على الرقم البلدي 940 أو الرقم التجاري 1900 أو الرقم الصحي 937 أو الرقم الأمني 999 سائلين الله أن يحفظ البلاد و العباد ويكفينا شر الأسقام وإن يرفع الوباء والبلاد عن بلادنا والإنسانية أجمعين  .

روابط ذات صلة

طلاب الجوف يتابعون تعليمهم عبر منصات التعليم عن بُعد

طلاب الجوف يتابعون تعليمهم عبر منصات التعليم عن بُعد
الجهات الأمنية بمحافظة دومة الجندل تباشر تطبيق حظر التجول

الجهات الأمنية بمحافظة دومة الجندل تباشر تطبيق حظر التجول
الجهات الأمنية بمحافظة دومة الجندل تباشر تطبيق حظر التجول

الجهات الأمنية بمحافظة دومة الجندل تباشر تطبيق حظر التجول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*