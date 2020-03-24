بلدية دومة الجندل تحترز من فايروس كورونا بمئات الجولات والمعدات

الجوف - محمد الحسن

بمتابعة رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد بن ابراهيم العنزي ومتابعة أمانة منطقة الجوف عمدت البلدية إلى العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا بمئات الجولات والمعدات بفريق عمل من أقسام صحة البيئة و الرقابة و الإصحاح البيئي وذلك وفق متابعة اللجنة المركزية بمنطقة الجوف .

وقد بلغت عدد الجولات الرقابية 235 وعدد جولات الإصحاح البيئي 125 وعدد آليات النظافة 22 آلية وعدد آليات الإصحاح البيئي بالبلدية 5 آليات وعدد العاملين في الرقابة والإصحاح البيئي 16 عامل وعدد العاملين في النظافة 85 عامل وعدد المواقع التي تم تطهيرها و تعقيمها 45 موقع .

ويمكن التواصل والإبلاغ على الرقم البلدي 940 أو الرقم التجاري 1900 أو الرقم الصحي 937 أو الرقم الأمني 999 سائلين الله أن يحفظ البلاد و العباد ويكفينا شر الأسقام وإن يرفع الوباء والبلاد عن بلادنا والإنسانية أجمعين .