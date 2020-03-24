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فنون أبها تطلق مبادرة فنوننا في منازلنا

فنون أبها تطلق مبادرة فنوننا في منازلنا
http://almnatiq.net/?p=846152
المناطق - أبها
أطلقت جمعية الثقافة والفنون بأبها مبادرتها الثقافية و الفنية عن بعد تحت شعار فنوننا في مازلنا ضمن مسؤوليتها الاجتماعية والتي تحتوي على خمسة ورش متخصصة.
و بين مدير الجمعية أحمد السروي أن هذه المبادرة جاءت بهدف تقديم العديد من البرامج الفنية والإثرائية والتي تساهم في توعية المجتمع من أجل البقاء في منازلهم منطلقة من أهمية الفن كقيمة جمالية.
حيث ستبدأ مساء الأربعاء بورشة عن صناعة الأفلام يقدمها أحمد العامري وفي اليوم التالي تقدم زينة عامر ورشة عن انواع ألوان الاستيل وطريقة التعامل معها، وفي مساء الجمعة يعرض محمد فنان ورشة عن التصوير بالجوال، و يوم السبت ورشة عن تجريد زخرفي للفنان ماجد عسيري، إضافة لمبادرة في مرحلتها الأولى مع الفنانة خلود الشهري بورشة عن التصوير في الاستديو.
و أشار السروي إلى أن جميع هذه الورش واللقاءات تقدم عند السابعة مساء عبر قناة اليوتيوب لثقافة وفنون أبها

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