زراعية تبوك تبدأ بتأجيل اقساط المزارعين

تبوك - علي العميري

أعلن مدير صندوق التمنية الزراعية بمنطقة تبوك المهندس عبدالرحمن حنس العتيبي عن البدء في تنفيذ مبادرة الصندوق ومن مبدأ دعم جهود الدولة ايدها الله لتخفيف الأثر المالي والإقتصادي خلال فترة مكافحة فيروس كورونا والمتضمنة عن تأجيل الاقساط المستحقه على المزارعين خلال الفترة من ١ مارس ٢٠٢٠ وحتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٠ لمدة ستة اشهر وذلك لجميع العقود ذات الاستحقاق السنوي الملتزمة بالسداد والتي لم يسبق ان تم إعادة جدولتها قبل هذه الفترة مع مراعاة ان التأجيل لايشمل اعانة السداد المرتبطة بتاريخ الاستحقاق وكذلك العقود التشغيلية لمربي الماشية وسيتم اشعار المزارعين بتنفيذ عملية التأجيل برسائل نصية .