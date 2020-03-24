بتوجيه من اللهيبي كشافة تعليم الطائف تشارك الصحة حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا

الطائف - عادل الزهراني

بادرت كشافة تعليم الطائف بالمشاركة مع إدارة الشؤون الصحية بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الأزمات والكوارث وإدارة التطوع بهدف الإسهام في رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع وكيفية التعامل في حالات الإشتباه والوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك وفق إرشادات وزارة الصحة والشؤون الصحية بمحافظة الطائف.

وتتضمن الحملة بعث رسائل توعوية ووضع لوحات إرشادية ونشر المواد التوعوية الصادرة من وزارة الصحة بتنسيق من إدارة التطوع بصحة الطائف عن طريق برامج التواصل الاجتماعي مع التأكيد على أن تلك الخطط تأتي تضامنًا مع جهود الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وتتضمن مشاركة من كشافة تعليم الطائف برامج توعوية وتثقيفية وإعلامية حول الوقاية من فيروس كورونا وإجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها في الأماكن المزدحمة حيث تم تقسيم المتطوعين والمتطوعات في في اكثر من 40 موقع يشرف عليها مشرفين من الصحة ويقود المتطوعين قادة الكشافة وذلك لتعريف المجتمع بالمواد التوعوية الصادرة عن وزارة الصحة والقيام بإرشاداتهم بالطرق الصحيحة لتجنب العدوى .

وتأتي هذه الخطة انطلاقا من توجيهات سعادة المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور طلال بن مبارك اللهيبي إيمانا من سعادة بدورالكشافة الوطني الاجتماعي والمساهمة في توعية المجتمع صحيا.