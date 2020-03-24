بريطانيا تعد رحلات خاصة لإجلاء رعاياها العالقين خارج البلاد

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أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن بلاده بصدد تسيير رحلات جوية خاصة لإجلاء المواطنيين العالقين خارج البلاد بسبب حالات الإغلاق التي اتخذتها بعض الدول لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطمأن راب المواطنين بأنه سيتم توفير سلفيات طارئة لتغطية تكاليف سفر من لا يستطيعون دفع قيمة التذاكر، مؤكدًا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإعادة جميع المحتجزين في الخارج.

ويأتي هذا بعد أن وجّهت الحكومة البريطانية أمس جميع رعاياها العالقين خارج البلاد بالعودة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، في خطوة أثارت التكهنات باحتمال إغلاق المطارات بعد انقضاء المهلة.