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“الجوازات” تدعو المقيمين إلى إلغاء تأشيرات الخروج النهائي والخروج والعودة

“الجوازات” تدعو المقيمين إلى إلغاء تأشيرات الخروج النهائي والخروج والعودة

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“الجوازات” تدعو المقيمين إلى إلغاء تأشيرات الخروج النهائي والخروج والعودة

“الجوازات” تدعو المقيمين إلى إلغاء تأشيرات الخروج النهائي والخروج والعودة
http://almnatiq.net/?p=846176
المناطق _ الرياض

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين المتواجدين داخل المملكة ممن لديهم تأشيرات خروج نهائي وتأشيرات خروج وعودة بسرعة المبادرة بإلغائها قبل انتهائها، لكي لا تطبق بحقهم الغرامات المقررة نظاماً، وذلك بعد تعليق الرحلات الدولية في المملكة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فايروس كورونا الجديد

وأكدت الجوازات أنه يمكن التأكد من صلاحية «التأشيرة» إضافة لإلغائها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر»، أو عبر بوابة «مقيم» الإلكترونية، مشيرة إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات، وذلك تفاديا لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق المخالفين

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