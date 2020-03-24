أمير القصيم يطلع على نتائج تنفيذ وتطبيق الخطة العملية والاحترازية لمنع التجول بالمنطقة

المناطق _ بريدة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، ‏على تقرير عن حالة منع التجول في يومه ‏الأول بالمنطقة ، خلال ترؤسه للاجتماع الأمني بديوان الإمارة ، للاستماع والاطلاع على الخطط الأمنية المتخذة في هذا الشأن ، ونتائج هذه الخطط، بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ووكيل امارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ومدراء القطاعات الأمنية بالمنطقة .

في البداية رحب سموه بجميع قيادات القطاعات الأمنية ، واستمع إلى ما اتخذ من خطط، ونتائج هذه الخطط، لمنع التجول الذي بدأ ليلة البارحة , مبدياً سموه رضاه على نتائج هذه الخطط في عموم المنطقة , مقدماً شكره لكافة سكان المنطقة على تجاوبهم المميز مع قرار منع التجول ولكافة القطاعات الأمنية والحكومية العاملة في الميدان , مثمناً سموه الدور الذي يقومون به , مشيراً على أنه من فضل الله علينا أن إحدى مكتسباتنا في هذه المرحلة الوعي الكبير والتجاوب من المواطنين والمواطنات والمقيمين.

وقال سمو أمير منطقة القصيم : افتخر كثيراً واعتز بانضباط الجميع واشكرهم على تجاوبهم فيما وجه به ولي أمرنا – حفظه الله – ، إذ أن خطواتنا الاستباقية في المملكة لمواجهة هذا الوباء مفخرة لكل سعودي وسعوديه ويحق لنا أن نفتخر بما وصلنا إليه من شعور بالمسؤولية، وتعاونٍ كبير مع خطط أجهزة الدولة المعنية.