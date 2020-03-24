احدث الأخبار

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس كوريا الجنوبية
أبرز المواد
 إيداع رواتب المتقاعدين غدًا الأربعاء.. وتقديم رواتب موظفي الدولة
أبرز المواد
 مدني تبوك يخمد حريقاً اندلع بمنزل وينقذ رجل وامرأتين وطفل
أبرز المواد
 سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يطلع عبر الاتصال المرئي على ملخص أمني لحالة منع التجول في الحدود الشمالية
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلع على نتائج تنفيذ وتطبيق الخطة العملية والاحترازية لمنع التجول بالمنطقة
أبرز المواد
 شرطة الرياض تقبض على أشخاص ظهروا في مقطع متداول وهم يتجولون أثناء فترة المنع
أبرز المواد
 بريطانيا : تسجيل أعلى معدل وفيات ذات علاقة بفيروس كورونا في يوم واحد
أبرز المواد
 “الجوازات” تدعو المقيمين إلى إلغاء تأشيرات الخروج النهائي والخروج والعودة
أبرز المواد
 الإمارات تعلن شفاء 4 حالات وتسجيل 50 حالة جديدة بفيروس كورونا من المخالطين القادمين من الخارج
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تواصل اجتماعاتها وتثني على تفاعل الجميع مع قرار منع التجول
أبرز المواد
 بريطانيا تعد رحلات خاصة لإجلاء رعاياها العالقين خارج البلاد
أبرز المواد
 بتوجيه من اللهيبي كشافة تعليم الطائف تشارك الصحة حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا
منطقة مكة المكرمة
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس كوريا الجنوبية

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس كوريا الجنوبية

أبرز المواد
إيداع رواتب المتقاعدين غدًا الأربعاء.. وتقديم رواتب موظفي الدولة

إيداع رواتب المتقاعدين غدًا الأربعاء.. وتقديم رواتب موظفي الدولة

أبرز المواد
مدني تبوك يخمد حريقاً اندلع بمنزل وينقذ رجل وامرأتين وطفل

مدني تبوك يخمد حريقاً اندلع بمنزل وينقذ رجل وامرأتين وطفل

أبرز المواد
سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يطلع عبر الاتصال المرئي على ملخص أمني لحالة منع التجول في الحدود الشمالية

سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يطلع عبر الاتصال المرئي على ملخص أمني لحالة منع التجول في الحدود الشمالية

أبرز المواد

أمير القصيم يطلع على نتائج تنفيذ وتطبيق الخطة العملية والاحترازية لمنع التجول بالمنطقة

أمير القصيم يطلع على نتائج تنفيذ وتطبيق الخطة العملية والاحترازية لمنع التجول بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=846186
المناطق _ بريدة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، ‏على تقرير عن حالة منع التجول في يومه ‏الأول بالمنطقة ، خلال ترؤسه للاجتماع الأمني بديوان الإمارة ، للاستماع والاطلاع على الخطط الأمنية المتخذة في هذا الشأن ، ونتائج هذه الخطط، بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ووكيل امارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ومدراء القطاعات الأمنية بالمنطقة .

في البداية رحب سموه بجميع  قيادات القطاعات الأمنية ، واستمع إلى ما اتخذ من خطط، ونتائج هذه الخطط، لمنع التجول الذي بدأ ليلة البارحة , مبدياً سموه رضاه على نتائج هذه الخطط في عموم المنطقة , مقدماً شكره لكافة سكان المنطقة على تجاوبهم المميز مع قرار منع التجول ولكافة القطاعات الأمنية والحكومية العاملة في الميدان , مثمناً سموه الدور الذي يقومون به , مشيراً على أنه من فضل الله علينا أن إحدى مكتسباتنا في هذه المرحلة الوعي الكبير والتجاوب من المواطنين والمواطنات والمقيمين.

وقال سمو أمير منطقة القصيم : افتخر كثيراً واعتز بانضباط الجميع واشكرهم على تجاوبهم فيما وجه به ولي أمرنا – حفظه الله – ، إذ أن خطواتنا الاستباقية في المملكة لمواجهة هذا الوباء مفخرة لكل سعودي وسعوديه ويحق لنا أن نفتخر بما وصلنا إليه من شعور بالمسؤولية، وتعاونٍ كبير مع خطط أجهزة الدولة المعنية.

 

روابط ذات صلة

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس كوريا الجنوبية

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس كوريا الجنوبية
إيداع رواتب المتقاعدين غدًا الأربعاء.. وتقديم رواتب موظفي الدولة

إيداع رواتب المتقاعدين غدًا الأربعاء.. وتقديم رواتب موظفي الدولة
مدني تبوك يخمد حريقاً اندلع بمنزل وينقذ رجل وامرأتين وطفل

مدني تبوك يخمد حريقاً اندلع بمنزل وينقذ رجل وامرأتين وطفل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*