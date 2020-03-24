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سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يطلع عبر الاتصال المرئي على ملخص أمني لحالة منع التجول في الحدود الشمالية

سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يطلع عبر الاتصال المرئي على ملخص أمني لحالة منع التجول في الحدود الشمالية

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سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يطلع عبر الاتصال المرئي على ملخص أمني لحالة منع التجول في الحدود الشمالية

سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يطلع عبر الاتصال المرئي على ملخص أمني لحالة منع التجول في الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=846191
المناطق _ عرعر

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم, عبر الاتصال المرئي على ملخص أمني عن اليو الأول لحالة منع التجول في المنطقة، والمحدد من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة ( 21 ) يوماً، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد, الذي قدمة لسموه مدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، و عدد من القيادات الأمنية.
‏وقدم سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان شكره لجميع القطاعات الأمنية العاملة على الدور الذي يقومون به، مشيداً بالتعاون الملموس والتجاوب الإيجابي الكبير من المواطن والمقيم في الالتزام بذلك لمنع التجمعات التي تُعد سبباً مباشراً لنشر فيروس كورونا مما يدعو إلى التفاؤل بالوصول إلى النتائج المأمولة بمشيئة الله.
وأكد سموه أن منع التجول الجزئي يستدعي رفع روح التعاون والمسؤولية لدى الجميع مع أجهزة الدولة المعنية كافة التي تبذل قصارى جهودها لرفع مستوى الوعي وتجنب الإصابة بالعدوى بالتزامن مع توفير متطلبات التعليم عن بعد والخدمات كافة وأسباب الحياة الكريمة، ودعم الأنشطة الاقتصادية.
وثمن سمو أمير المنطقة الاهتمام والمتابعة المباشرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لمستجدات الوضع عن فيروس كورونا المستجد والإشراف الكامل على الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع هذا الوباء وفق إجراءات دقيقة, سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم الأمن والرخاء في بلادنا الغالية ويديم عز الوطن ويحفظ مواطنيه.

 

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