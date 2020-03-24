مدني تبوك يخمد حريقاً اندلع بمنزل وينقذ رجل وامرأتين وطفل

المناطق _ تبوك

تبلغ مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك هذا اليوم الثلاثاء عن حريق شقة داخل مبنى سكني شرق تبوك .

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد/ عبدالعزيز الشمري, أنه فور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين أن الحريق في مجموعة من الأثاث المخزن في بيت درج المبنى ، فتم مباشرة الحادث والسيطرة عليه وإخماد النيران وإخراج أربعة أشخاص محتجزين من الجنسية العربية وهم ( رجل و امرأتان وطفل ) وقد تلقوا العلاج اللازم في الموقع من قبل الهلال الأحمر المتواجد بالموقع وهم بصحة جيدة ولله الحمد .

وأوضح الرائد الشمري, أنه بعد إجراء التحقيقات تبين أن سبب الحادث يعود إلى تسرب غاز من فرن ( تنّور ) بالقرب من باب السطح مما أدى الى اشتعال الأثاث بالقرب منه داخل بيت الدرج .

مؤكداً بأخذ الحيطة والحذر من الجميع بعدم التخزين السيئ ووضع المواد القابلة للاشتعال بالقرب مسببات الحريق مسببة بعض الحوادث لا قدر الله .