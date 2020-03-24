احدث الأخبار

مدني تبوك يخمد حريقاً اندلع بمنزل وينقذ رجل وامرأتين وطفل
أبرز المواد
 سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يطلع عبر الاتصال المرئي على ملخص أمني لحالة منع التجول في الحدود الشمالية
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلع على نتائج تنفيذ وتطبيق الخطة العملية والاحترازية لمنع التجول بالمنطقة
أبرز المواد
 شرطة الرياض تقبض على أشخاص ظهروا في مقطع متداول وهم يتجولون أثناء فترة المنع
أبرز المواد
 بريطانيا : تسجيل أعلى معدل وفيات ذات علاقة بفيروس كورونا في يوم واحد
أبرز المواد
 “الجوازات” تدعو المقيمين إلى إلغاء تأشيرات الخروج النهائي والخروج والعودة
أبرز المواد
 الإمارات تعلن شفاء 4 حالات وتسجيل 50 حالة جديدة بفيروس كورونا من المخالطين القادمين من الخارج
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تواصل اجتماعاتها وتثني على تفاعل الجميع مع قرار منع التجول
أبرز المواد
 بريطانيا تعد رحلات خاصة لإجلاء رعاياها العالقين خارج البلاد
أبرز المواد
 بتوجيه من اللهيبي كشافة تعليم الطائف تشارك الصحة حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا
منطقة مكة المكرمة
 زراعية تبوك تبدأ بتأجيل اقساط المزارعين
منطقة تبوك
 فنون أبها تطلق مبادرة فنوننا في منازلنا
منطقة عسير
مدني تبوك يخمد حريقاً اندلع بمنزل وينقذ رجل وامرأتين وطفل

مدني تبوك يخمد حريقاً اندلع بمنزل وينقذ رجل وامرأتين وطفل

أبرز المواد
سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يطلع عبر الاتصال المرئي على ملخص أمني لحالة منع التجول في الحدود الشمالية

سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يطلع عبر الاتصال المرئي على ملخص أمني لحالة منع التجول في الحدود الشمالية

أبرز المواد
أمير القصيم يطلع على نتائج تنفيذ وتطبيق الخطة العملية والاحترازية لمنع التجول بالمنطقة

أمير القصيم يطلع على نتائج تنفيذ وتطبيق الخطة العملية والاحترازية لمنع التجول بالمنطقة

أبرز المواد
شرطة الرياض تقبض على أشخاص ظهروا في مقطع متداول وهم يتجولون أثناء فترة المنع

شرطة الرياض تقبض على أشخاص ظهروا في مقطع متداول وهم يتجولون أثناء فترة المنع

أبرز المواد

مدني تبوك يخمد حريقاً اندلع بمنزل وينقذ رجل وامرأتين وطفل

مدني تبوك يخمد حريقاً اندلع بمنزل وينقذ رجل وامرأتين وطفل
http://almnatiq.net/?p=846195
المناطق _ تبوك
تبلغ مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك هذا اليوم الثلاثاء  عن حريق شقة داخل مبنى سكني شرق تبوك .
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد/ عبدالعزيز الشمري, أنه فور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين أن الحريق في مجموعة من الأثاث المخزن في بيت درج المبنى ،  فتم مباشرة الحادث والسيطرة عليه وإخماد النيران وإخراج أربعة أشخاص محتجزين من الجنسية العربية وهم ( رجل و امرأتان وطفل ) وقد تلقوا العلاج اللازم في الموقع من قبل الهلال الأحمر المتواجد بالموقع وهم بصحة جيدة ولله الحمد .
وأوضح الرائد الشمري, أنه بعد إجراء التحقيقات تبين أن سبب الحادث يعود إلى تسرب غاز من فرن ( تنّور ) بالقرب من باب السطح مما أدى الى اشتعال الأثاث بالقرب منه داخل بيت الدرج .
 مؤكداً بأخذ الحيطة والحذر من الجميع بعدم التخزين السيئ ووضع المواد القابلة للاشتعال بالقرب مسببات الحريق مسببة بعض الحوادث لا قدر الله .

روابط ذات صلة

سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يطلع عبر الاتصال المرئي على ملخص أمني لحالة منع التجول في الحدود الشمالية

سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يطلع عبر الاتصال المرئي على ملخص أمني لحالة منع التجول في الحدود الشمالية
أمير القصيم يطلع على نتائج تنفيذ وتطبيق الخطة العملية والاحترازية لمنع التجول بالمنطقة

أمير القصيم يطلع على نتائج تنفيذ وتطبيق الخطة العملية والاحترازية لمنع التجول بالمنطقة
شرطة الرياض تقبض على أشخاص ظهروا في مقطع متداول وهم يتجولون أثناء فترة المنع

شرطة الرياض تقبض على أشخاص ظهروا في مقطع متداول وهم يتجولون أثناء فترة المنع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*