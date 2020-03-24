إيداع رواتب المتقاعدين غدًا الأربعاء.. وتقديم رواتب موظفي الدولة

المناطق _ الرياض

تودع المؤسسة العامة للتقاعد، غدًا الأربعاء، معاشات وبدل غلاء المعيشة لشهر مارس في حسابات المتقاعدين، كما سيتم تقديم رواتب موظفي الدولة لشهر «مارس» من مدنيين وعسكريين، إلى صباح يوم (الخميس) الموافق «٢٦ مارس ٢٠٢٠»، بدلًا من يوم الجمعة

ويتم إيداع المعاشات التقاعدية عبر نظام «تحويل صرف سريع»، وذلك لتسهيل إجراءات صرف المعاشات، ويتم الصرف عن طريق جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة

يأتي هذا التقديم لأن الموعد المحدد الرسمي لإيداع رواتب موظفي الدولة يوافق يوم ٢٧ من كل شهر ميلادي؛ حيث وافق في شهر «مارس» إجازة يوم الجمعة «٢٧ مارس ٢٠٢٠»، فيتم التقديم ليوم الخميس.