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أمانة تبوك : نراقب الأسواق على مدار الساعة من أجل سلامة المستهلكين

أمانة تبوك : نراقب الأسواق على مدار الساعة من أجل سلامة المستهلكين

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أمانة تبوك : نراقب الأسواق على مدار الساعة من أجل سلامة المستهلكين

أمانة تبوك : نراقب الأسواق على مدار الساعة من أجل سلامة المستهلكين
http://almnatiq.net/?p=846202
المناطق _ تبوك
طمأنت أمانة منطقة تبوك المستهلكين بالمنطقة من مواطنين ومقيمين بشأن سلامة وجودة المنتجات الغذائية التي تخضع لأعلى معايير الرقابة من قبل فرق مدربة تعمل على مدار الساعة في ظل هذه الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية.
وأكدت الأمانة خلال وقوف الفرق الرقابية بها على سير العملية الاحترازية داخل مراكز التسوق بتبوك والتموينات والسوبرماركت والهايبر ماركت والمطاعم والمقاهي المستثناة من قرار الإغلاق بالإضافة إلى متابعة مدى التزام المحال المشمولة بقرارات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا بأن نتائج الجولات الرقابية كشفت – ولله الحمد – وجود وفرة في السلع والمنتجات والمخزون واستقرار في مستويات الأسعار  وسير حركة الإمدادات للسلع والمنتجات كالمعتاد لاسيما في أسواق الخصار والفواكه والدواجن واللحوم.
وذكر بيان أمانة تبوك أن هذه الجولات التي تتم وعلى مدار الساعة تأتي في إطار جهود الفرق الرقابية بالقيام بمهامها واختصاصاتها في الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع محافظات ومدن ومراكز المنطقة لمراقبة الحالة التموينية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وقد أكدت الأمانة تطبيق الإجراءات الاحترازية على المراكز والمحال المستهدفة بتعقيم عربات التسوق قبل أن يستخدمها العميل وتعقيم طاولات المحاسبة ومقابض الأبواب والتأكيد على إلزام العاملين بلبس الكمامات والقفازات والعمل على تطهير ونظافة الممرات والأرفف بشكل مستمر مبينة أنها تراقب هذه الإجراءات بشكل لحظي ودقيق ومتابعة أعمال النظافة اليومية وذلك برفع النفايات المنزلية ونظافة الشوارع والحدائق والمنتزهات والأرصفة الخاصة بالمتنزهين داعيتاً الجميع الى الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره وفي حال وجود أي ملاحظات تعنى بالمواطنين والمقيمين التواصل بشكل مباشر على الرقم 940 للإبلاغ أن أي ملاحظة.

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