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سمو أمير جازان يتابع تنفيذ خطة منع التجول في المنطقة ويشيد بتجاوب المواطنين

سمو أمير جازان يتابع تنفيذ خطة منع التجول في المنطقة ويشيد بتجاوب المواطنين

أبرز المواد

سمو أمير جازان يتابع تنفيذ خطة منع التجول في المنطقة ويشيد بتجاوب المواطنين

سمو أمير جازان يتابع تنفيذ خطة منع التجول في المنطقة ويشيد بتجاوب المواطنين
http://almnatiq.net/?p=846215
جازان _ فضة عطيف

تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تنفيذ أمر وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بمنع التجول الذي بدأ تنفيذه أمس، عند الساعة السابعة مساءً.
وأكد سموه ، أن أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يتمثل في حرصه واهتمامه البالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مشيدا سموه بكافة الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة – أعزها الله – للحد من انتشار هذا الفيروس.
ونوه سمو أمير منطقة جازان بالتزام المواطنين والمقيمين في المنطقة وتجاوبهم مع أمر منع التجول لتحقيق سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا ، مثمناً سموه مختلف الجهود التي تنفذها وتبذلها  الجهات الأمنية في كافة محافظات ومراكز المنطقة وما اتخذته من خطط ميدانية لتطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمنع التجوال.
ودعا سموه جميع المواطنين والمقيمين في المنطقة إلى التقيد بالتعليمات والتوجيهات حيال منع التجول والبقاء في منازلهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى بما يضمن تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، سائلًا المولى -عز وجل – أن يحفظ الجميع من كل مكروه .

 

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