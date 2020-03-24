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بر الأحساء تطلق مبادرات لدعم حالات الأسر المتأثرة من إجراءات الوقاية من كورونا

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بر الأحساء تطلق مبادرات لدعم حالات الأسر المتأثرة من إجراءات الوقاية من كورونا

بر الأحساء تطلق مبادرات لدعم حالات الأسر المتأثرة من إجراءات الوقاية من كورونا
http://almnatiq.net/?p=846263
المناطق _ الأحساء

صورة :مواصلة العمل لتقديم الخدمات عن بعد

أطلقت جمعية البر بالأحساء ممثلة بإدارتها العامة ومراكزها المنتشرة في المحافظة مبادرات تهدف لمساعدة الأسر المتوقع تأثرها من تعليق بعض الخدمات والنشاطات التجارية الصغيرة ضمن التوجهات الاحترازية للحفاظ على صحة لمواطنين والمقيمين من تفشي فايروس كورونا المستجد.

وأكّد مدير إدارة الشراكات والإعلام وليد بن خالد البوسيف بأن الجمعية عقدت اجتماعا طارئا عن بعد في غرفة الاجتماعات الافتراضية برئاسة الأمين العام للجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن ال عبدالقادر بمشاركة مديري الإدارات ومديري المراكز التابعة للجمعية لبحث دعم الاسر المتوقع تأثرها من تبعات الإجراءات الاحترازية من فايروس كورونا المستجد.

وأضاف البوسيف بأن الجمعية تتمتع ببنية تحتية تقنية متقدمة تمكنها من إيصال مساعداتها عبر الوسائل الإلكترونية لمستفيديها من خلال نظام منافذ والذي يمكّن المستفيد من الحصول على احتياجاته المعيشية من عدد من المحلات التجارية بعد شحن أرصدتهم بها من قبل الجمعية وتلك العملية تتم عن بعد وبدون الوصول إلى الجمعية، الجدير بالذكر أن إدارة الجمعية وجّهت مديري المراكز التابعة لها بإيقاف وصول المستفيدين إلى مقراتها حضوريا، وجعلت التواصل عن بعد بديلا عن الحضور لمقرات المراكز لتقديم كافة الخدمات حفاظا على سلامة الجميع.

من جهته أشاد أمين عام جمعية البر بالأحساء بتقيد مديري الإدارات والمراكز التابعة للجمعية بالتوجيهات الوقائية والتفاعل مع كل المستجدات التي تطلقها الجهات المختصة للحفاظ على الأمن الصحي لوطننا الغالي، كما أشاد آل عبدالقادر بتفهم الأسر المستفيدة لكافة الإجراءات التي اتخذتها الجمعية للحفاظ على سلامتهم.

وأضاف آل عبدالقادر بأن الجمعية تحرص على استقرار الحالة المعيشية للأسر المستفيدة من خدماتها ومد يد العون لها من خلال البرامج والمشاريع التنموية التي تقدمها بشكل مستمر.

سائلا الله العلي القدير أن يحفظ أمن وطننا وقيادتنا الحكيمة، وأن يجزي الداعمين لمشاريع الجمعية خير الجزاء على ما يبذلونه وينفقونه في سبيل الله وأن يبارك لهم فيما قدموه ويخلف عليهم بفضله وكرمه.

 

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