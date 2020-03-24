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أمانة الرياض تطلق مبادرة لتخصيص أوقات لتسوق كبار السن وذوي الإعاقة

أمانة الرياض تطلق مبادرة لتخصيص أوقات لتسوق كبار السن وذوي الإعاقة

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أمانة الرياض تطلق مبادرة لتخصيص أوقات لتسوق كبار السن وذوي الإعاقة

أمانة الرياض تطلق مبادرة لتخصيص أوقات لتسوق كبار السن وذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=846267
المناطق _ الرياض
أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة لتخصيص أوقات لتسوق كبار السن وذوي الإعاقة بالتعاون مع عدد من الأسواق الكبرى داخل مدينة الرياض، وبما يسمح للحالات الخاصة بالحصول على احتياجاتهم بطريقة أسرع، وتجنيبهم أي زحام قد يهدد سلامتهم.
وشملت المبادرة التعاون المشترك مع 5 أسواق كبرى منها الدانوب، وسبار، والسدحان،  ولولو، وهايبر نستو، عبر 13 فرعا تغطي كافة مناطق مدينة الرياض، وإتاحة التسوق اليومي لكبار السن وذوي الإعاقة في السادسة صباحًا لمدة ساعتين، فيما عدا فروع هايبر لولو والتي ستكون الساعة السابعة صباحًا ولمدة ساعتين.
وتعد المبادرة خطوة لتعزيز الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الأمانة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، واستشعارًا بالمسؤولية المجتمعية الملقاة على كافة الأطراف لتقديم الخدمات للمستفيدين، وفي نفس الوقت تقليل حدة التزاحم في ظل تطبيق حظر التجول اليومي  من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

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