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أمانة الجًوف توكد مراقبة الأسواق على مدار الساعة

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أمانة الجًوف توكد مراقبة الأسواق على مدار الساعة

أمانة الجًوف توكد مراقبة الأسواق على مدار الساعة
http://almnatiq.net/?p=846270
المناطق _ الجوف
تكثف امانة منطقة الجوف رقابتها على الأسواق الغذائية وأسواق الخضار المركزية من اجل التأكد من سلامة وجودة المنتجات الغذائية التي تخضع لأعلى معايير الرقابة من قبل فرق مدربة تعمل على مدار الساعة في ظل هذه الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية.
وبين المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الاستاذ عبدالله الماجد ان أمين منطقة الجوف يتابع أعمال الرقابة الصحية ميدانيا من خلال مرافقة المراقبين لمتابعة المنشآت الغذائية ،موضحا  أن هذه الجولات التي تتم وعلى مدار الساعة تأتي في إطار جهود الفرق الرقابية بالقيام بمهامها واختصاصاتها في الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع محافظات ومدن ومراكز المنطقة، لمراقبة الحالة التموينية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأضاف ان الامانة تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية على المراكز والمحال المستهدفة بتعقيم عربات التسوق قبل أن يستخدمها العميل، وتعقيم طاولات المحاسبة ومقابض الأبواب، والتأكيد على إلزام العاملين بلبس الكمامات والقفازات، والعمل على تطهير ونظافة الممرات والأرفف بشكل مستمر، مبينة أنها تراقب هذه الإجراءات بشكل لحظي ودقيق ،ومتابعة أعمال النظافة اليومية وذلك برفع النفايات المنزلية، ونظافة الشوارع .
داعيتاً الجميع الى الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية  للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره، وفي حال وجود أي ملاحظات تعنى بالمواطنين والمقيمين التواصل بشكل مباشر على الرقم 940 للإبلاغ أن أي ملاحظة.

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