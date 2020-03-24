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أمانة جازان تداهم أحد المستودعات المخالفة في حملة مشتركة مع فرع وزارة التجارة

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أمانة جازان تداهم أحد المستودعات المخالفة في حملة مشتركة مع فرع وزارة التجارة

أمانة جازان تداهم أحد المستودعات المخالفة في حملة مشتركة مع فرع وزارة التجارة
http://almnatiq.net/?p=846278
جازان _ فضة عطيف

قامت أمانة منطقة جازان ممثلة بوكالة الخدمات وبمشاركة فرع وزارة التجارة بالمنطقة بمداهمة أحد المستودعات المخالفة للأنظمة.

وجاء ذلك بتوجيه أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان بتكثيف أعمال رقابة الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها المرتبطة بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية
لحماية المواطنين والمقيمين للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي ختام جولتهم الرقابية تم توجيه المخالفات للشركة وفقاً لـ لائحة الجزائات والغرامات البلديه وتم مصادرة ماثبت عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمي كما تم إلزام الشركة بتطبيق الإشتراطات الصحية لمساكن العمال .

وأكد أمين جازان: إن هذه الجولات تأتي بمتابعة وحرض معالي وزير الشئون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وتوجيهاته للأمانات والبلديات بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة.

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