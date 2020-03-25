بلدية دومة الجندل تطلق مبادرة صراف آمن وخلوها نظيفة 

بناءا على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن وعبدالعزيز أمير منطقة الجوف وبمتابعة من محافظ دومة الجندل الدكتور طلال مشل التمياط أطلقت بلدية محافظة دومة الجندل مبادرة ( صراف آمن ) وحملة دومة الجندل خلوها نظيفة وذلك صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29 رجب 1441 بمشاركة موظفي البلدية .

وأوضح رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن ابراهيم العنزي أن الحملة تهدف الارتقاء في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و المقيمين وسعيا لتوفير بيئة أكثر صحية كجزء من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد تماشيا مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في هذا الاتجاه وقد تضمنت الحملة توزيع مجموعة وقائية تشمل معقمات و قفازات وأكياس بلاستيكية وذلك لرفع مستوى الالتزام بمعايير و برامج الصحة العامة .

ويمكن التواصل والإبلاغ على الرقم البلدي 940 أو الرقم التجاري 1900 أو الرقم الصحي 937 أو الرقم الأمني 999 سائلين الله أن يحفظ البلاد و العباد ويكفينا شر الأسقام وإن يرفع الوباء والبلاد عن بلادنا والإنسانية أجمعين .