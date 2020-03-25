مليونا ريال في حسابات أيتام منطقة عسير للوقاية من فايروس كورونا ٢٠٢٠ .

المناطق - أبها

أتمت جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير إيداع مبلغ ٥,٧٣١,٤٠٠ ريال (خمسة ملايين وسبعمئة وواحد وثلاثين ألف ريال) لخدمة ٥,٩٣١ يتيم بفروع الجمعية بأنحاء منطقة عسير .

وقد شملت مبلغ الكفالة الشهرية لشهري (مارس و ابريل ٢٠٢٠ ) بمبلغ ٣,٥٥٨,٦٠٠ ( ثلاثة ملايين وخمسمئة وثمان وخمسون ألف وستمئة ريال ).

كما تم صرف مساعدات إيجارات الأسر بإجمالي مبلغ ٩٨,٨٠٠ (ثمانية وتسعون ألف وتسعمئة ريال)

أوضح ذلك مدير عام الجمعية الدكتور سعد بن عبد الله آل عمرو. و أكد أن الجمعية تسعى لتنويع خدماتها للمستفيدين لتشمل دعم الجانب الإقتصادي إضافة إلى الجوانب التربوية و التنموية والخدمات الإجتماعية لتمكين المستفيدين.

كما أكد العمرو أن الجمعية تسعى دائماً لمساندة أبناءها في جميع الظروف وخاصة الطارئة منها حيث أصدر مجلس إدارة الجمعية الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين قرارً بصرف إعانة لمساندة الأسر في أزمة كورونا خلال الفترة الإحترازية من المرض بمبلغ ٢,٠٧٦,٠٠٠ ( مليونان وست وسبعون ألف ريال) لتكون عوناً للأيتام للوقاية من هذا الفايروس بإذن الله.