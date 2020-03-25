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مستشفى الخاصرة ينفذ اجراءات احترازية لعمال بلدية حلبان

مستشفى الخاصرة ينفذ اجراءات احترازية لعمال بلدية حلبان

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مستشفى الخاصرة ينفذ اجراءات احترازية لعمال بلدية حلبان

مستشفى الخاصرة ينفذ اجراءات احترازية لعمال بلدية حلبان
http://almnatiq.net/?p=846306
الرياض - شاجع الدوسري

ضمن الإجراءات الإحترازية الوقائية التي تنفذها وزارة الصحة للحد من إنتشار فايروس كورونا‬⁩ المستجد (COVID 19).
‏قام مستشفى الخاصرة‬⁩ العام بالكشف على عمال بلدية حلبان وأخذ قياسات الحرارة كإجراء احترازي للتأكد من سلامتهم وتم توعيتهم وتثقيفهم بالإبتعاد عن التجمعات وغسل اليدين بالماء والصابون من خلال البروشورات والمطويات التوعوية التي تم توزيعها على العمالة للحد من أنتشار فايروس كورونا (COVID 19).
وتأتي هذه الإجراءات الإحترازية بتوجيهات من مدير عام الشؤون الصحية بالرياض د. محمد التويجري على تنفيذ عدد من الإجراءات الإحترازية التي تهدف الى توعية المجتمع من الوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد. ويواصل المستشفى تنفيذ عدد من الإجراءات الإحترازية في الإيام القادمة .

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