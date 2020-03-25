احدث الأخبار

للوقاية من «كورونا».. تعرف على فاكهة حمضية شهيرة ورخيصة تقوي المناعة
أبرز المواد
 العثور على جثة فتاة ملقاة بالطريق في حائل
أبرز المواد
 إنستغرام تحارب كورونا على طريقتها الخاصة
أبرز المواد
 روحاني يتلقى توبيخًا من مسؤولة إيرانية
أبرز المواد
 المملكة تدين بشدة الهجوم المسلح على حافلات تقل جنودًا شمال شرقي نيجيريا
أبرز المواد
 استشاري: 80% من حالات «كورونا» لا تعاني أعراضًا شديدة
أبرز المواد
 تنبيه مهم من وزير الصحة للمواطنين والمقيمين بشأن فيروس كورونا
أبرز المواد
 مستشفى الخاصرة ينفذ اجراءات احترازية لعمال بلدية حلبان
منطقة الرياض
 مليونا ريال في حسابات أيتام منطقة عسير للوقاية من فايروس كورونا ٢٠٢٠ .
منطقة عسير
 تحول إلكتروني كامل وجهود تثقيفية ووقائية لخدمة أكثر من 1100 طالب دولي بجامعة الملك خالد
منطقة عسير
 ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدعو لوقف كامل وفوري لإطلاق النار في سوريا لمواجهة كورونا
أبرز المواد
للوقاية من «كورونا».. تعرف على فاكهة حمضية شهيرة ورخيصة تقوي المناعة

للوقاية من «كورونا».. تعرف على فاكهة حمضية شهيرة ورخيصة تقوي المناعة

أبرز المواد
العثور على جثة فتاة ملقاة بالطريق في حائل

العثور على جثة فتاة ملقاة بالطريق في حائل

أبرز المواد
إنستغرام تحارب كورونا على طريقتها الخاصة

إنستغرام تحارب كورونا على طريقتها الخاصة

أبرز المواد
روحاني يتلقى توبيخًا من مسؤولة إيرانية

روحاني يتلقى توبيخًا من مسؤولة إيرانية

أبرز المواد

للوقاية من «كورونا».. تعرف على فاكهة حمضية شهيرة ورخيصة تقوي المناعة

للوقاية من «كورونا».. تعرف على فاكهة حمضية شهيرة ورخيصة تقوي المناعة
http://almnatiq.net/?p=846315
المناطق_الرياض

يتمتع الليمون بالعديد من الفوائد الصحية على اختلاف أنواعه وفى مقدمة ذلك يعمل على تقوية مناعة الجسم، حيث سيكون مفيداً في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد، لذا ينصح الأطباء بتناوله باستمرار  كما يمنع تشكل الحصى.

تقوية نظام المناعة

الليمون محمّل بالفيتامين سي C وهو الفيتامين الضروري لتقوية وتعزيز نظام المناعة. والفيتامين سي C يعزز كذلك إنتاج كريات الدم البيضاء، التي تحارب الفيروسات والبكتيريا والجراثيم والأجسام الغريبة الضارّة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على الكثير من البوليفينول الذي يحمي الجسم ضدّ العدوى الفيروسية. كما أنه يحتوي على الفيتامين “أ” A وحمض الفوليك والنحاس، وجميع العناصر المغذية التي تلعب دوراً مهماً في تحفيز المناعة.

الحفاظ على صحة القلب

الليمون غنيٌّ بمضادات الأكسدة وحمض الفوليك والبوتاسيوم، وبالتالي فإنه فاكهة رائعة لصحة القلب. وعلى وجه الخصوص، فإنَّ مضادّ الأكسدة الفيتامين سي C الموجود في الليمون يحمي الشرايين من الجذور الحرّة ويمنع أكسدة الكولسترول.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الليمون على مواد كيميائية نباتية تمنع الصفائح الدموية من الالتصاق ببعضها البعض، وتقوي الأوعية الدموية، التي تحمل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى خلايا الجسم.

والبوتاسيوم كذلك عنصر غذائي آخر ضروري لصحة القلب، لأنه يلعب دوراً رئيسياً في وظائف القلب وتقلصات العضلات. وعلاوة على ذلك، فقد أثبت أحد الأبحاث أن هسبريدين فلافونويد الموجود في هذه الفاكهة الحمضية وعصيرها، يساهم في التأثير الوقائي للأوعية الدموية.

وبناء عليه تناولي برتقالة طازجة أو اشربي كوباً من عصير البرتقال الطازج، للمحافظة على صحة قلبك.

 

منع تشكل الحصى في الكلى

 

الفيتامين سي C الموجود في الليمون، عنصر رائع لصحة الكلى. يسمح هذا الفيتامين بتقليل خطر تشكل أوكسالات كالسيوم حصى الكلى ويزيد مستوى السيترات في البول، الأمر الذي يعمل على تحييد الأحماض ويمنع تشكل حصى الكلى، بتقليل عملية تبلور حمض اليوريك وأوكسالات الكالسيوم.

وفي واقع الأمر أشار الباحثون من المركز الطبي في جامعة تكساس الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن شرب كوب من عصير البرتقال كل يوم قد يكون أكثر فعالية في منع تشكل حصى الكلى، مقارنة بعصائر الليمون الأخرى.

روابط ذات صلة

العثور على جثة فتاة ملقاة بالطريق في حائل

العثور على جثة فتاة ملقاة بالطريق في حائل
إنستغرام تحارب كورونا على طريقتها الخاصة

إنستغرام تحارب كورونا على طريقتها الخاصة
روحاني يتلقى توبيخًا من مسؤولة إيرانية

روحاني يتلقى توبيخًا من مسؤولة إيرانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*