روحاني يتلقى توبيخًا من مسؤولة إيرانية

المناطق_وكالات

هاجمت مسؤولة إيرانية، اليوم الأربعاء، حسن روحاني ومستشاريه لعدم اتخاذهم قرار بفرض الحجر الصحي على طهران التي تفشى فيها فيروس كورونا المستجد، حتى الآن. هاجمت مسؤولة إيرانية، اليوم الأربعاء، حسن روحاني ومستشاريه لعدم اتخاذهم قرار بفرض الحجر الصحي على طهران التي تفشى فيها فيروس كورونا المستجد، حتى الآن

وشددت ” ناهيدة خدا كرمي “، عضو مجلس بلدية طهران، على أن فرض الحجر الصحي على العاصمة طهران بات أمرا ضروريا

واستنكرت موقف روحاني قائلة: ” لا أعلم من هم الذين يقدمون الاستشارات للرئيس روحاني وباقي صناع القرار، لا بد من اتخاذ قرار سريع قبل فوات الأوان ”

ورفض روحاني أكثر من مرة فرض الحجر الصحي، معتبرا أن إيران تشهد انخفاضا في عدد الوفيات والإصابات

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل 1762 إصابة جديدة و 122 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية