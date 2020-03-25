المتحدثة باسم البيت الأبيض ليست مصابة بفيروس كورونا

قال البيت الأبيض إن المتحدثة باسمه ستيفاني جريشام التي تخضع للحجر الصحي منذ أن خالطت مسؤولا برازيليا هذا الشهر غير مصابة بفيروس كورونا بعد أن أثبت الفحص ذلك

وإنها ستعود للعمل اليوم الأربعاء.

وكانت جريشام، وهي واحدة من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس في منتجعه بولاية فلوريدا يوم السابع من مارس آذار عندما استضاف ترامب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو والوفد المرافق له.

وظهر ترامب في صورة وهو يقف إلى جوار المستشار الإعلامي البرازيلي. وأثبتت الفحوص خلو ترامب من المرض.