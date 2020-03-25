المتحدثة باسم البيت الأبيض ليست مصابة بفيروس كورونا

المتحدثة باسم البيت الأبيض ليست مصابة بفيروس كورونا

أبرز المواد
زلزال قوي يهز شرقي روسيا ومخاوف من تسونامي!

زلزال قوي يهز شرقي روسيا ومخاوف من تسونامي!

أبرز المواد
الماء الدافئ بالصابون أقوى من الكحول للقضاء على كورونا

الماء الدافئ بالصابون أقوى من الكحول للقضاء على كورونا

أبرز المواد
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا لمكافحة كورونا

الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا لمكافحة كورونا

أبرز المواد

المتحدثة باسم البيت الأبيض ليست مصابة بفيروس كورونا

المتحدثة باسم البيت الأبيض ليست مصابة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=846338
المناطق_وكالات

قال البيت الأبيض إن المتحدثة باسمه ستيفاني جريشام التي تخضع للحجر الصحي منذ أن خالطت مسؤولا برازيليا هذا الشهر غير مصابة بفيروس كورونا بعد أن أثبت الفحص ذلك
وإنها ستعود للعمل اليوم الأربعاء.

وكانت جريشام، وهي واحدة من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس في منتجعه بولاية فلوريدا يوم السابع من مارس آذار عندما استضاف ترامب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو والوفد المرافق له.

وظهر ترامب في صورة وهو يقف إلى جوار المستشار الإعلامي البرازيلي. وأثبتت الفحوص خلو ترامب من المرض.

روابط ذات صلة

زلزال قوي يهز شرقي روسيا ومخاوف من تسونامي!

زلزال قوي يهز شرقي روسيا ومخاوف من تسونامي!
الماء الدافئ بالصابون أقوى من الكحول للقضاء على كورونا

الماء الدافئ بالصابون أقوى من الكحول للقضاء على كورونا
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا لمكافحة كورونا

الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا لمكافحة كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*