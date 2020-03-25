الأردن يخفّف حظر التجوّل ويسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم على الأقدام

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قال رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز؛ إن الحكومة ستسمح للناس بالخروج سيراً على الأقدام لشراء حاجاتهم من المتاجر؛ لتسهيل الحياة اليومية لما يقرب من 10 ملايين نسمة وسط حظر تجوّل صارم.

أضاف الرزاز؛ أمس الثلاثاء، أن السلطات ستسمح للناس ابتداءً من اليوم الأربعاء بمغادرة منازلهم من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً، للذهاب سيراً على الأقدام إلى المتاجر الصغيرة والبقالة والمخابز والصيدليات.

ووفق “روسيا اليوم”، أوضح: “نضع خطة شاملة وجدولاً زمنياً لتزويدكم باحتياجاتكم الأساسية، وابتداءً من الأربعاء وبشكل مباشر من قِبل البقالات ودكاكين الأحياء، مع فتح المجال أيضاً لخدمة التوصيل من محال التوصيل الكبيرة للأغذية ابتداءً من الخميس”.

وحذّر من أنه: “إذا رأينا مشاهد تدافع مرة أخرى كتلك التي رأيناها (الثلاثاء) سيتم إغلاق المحال أو المنشآت التي تحدث فيها تجاوزات”، مشيراً إلى أن السلطات “ستستمر في منع حركة المركبات منعاً باتّاً”.

وتمّ فرض حظر التجوّل، يوم السبت الماضي، بعد أن أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله؛ مرسوماً يمنح الحكومة سلطات واسعة لفرض حظر تجوّل ينفّذه الجيش، وإجراءات أخرى تقيّد الحريات المدنية والسياسية.

وبرّرت الحكومة القيود الصارمة بقولها إن كثيراً من الناس استخفوا بدعوات البقاء في منازلهم، وخاطروا بانتشار فيروس كورونا بسرعة.

وأُغلقت المتاجر والمخابز حتى الصيدليات منذ ذلك الحين في إغلاق كامل للأنشطة التجارية، وانتشر الجيش في جميع أنحاء البلاد وحذّر من أن أيّ شخص يغادر منزله سيواجه السجن لمدة عام.