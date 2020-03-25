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الأرصاد: توقعات بهطول امطار رعدية على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=846361
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، حائل، المدينة المنورة، القصيم، الرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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