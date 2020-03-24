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لليوم الثاني.. التزام بمنع التجول في شوارع أملج .. وضبط من يخالف

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لليوم الثاني.. التزام بمنع التجول في شوارع أملج .. وضبط من يخالف

لليوم الثاني.. التزام بمنع التجول في شوارع أملج .. وضبط من يخالف
http://almnatiq.net/?p=846383
المناطق_فايز السميري
هكذا بدأت شوارع محافظة أملج ، مساء أمس الثلاثاء، التزام المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول، وسط حضور رجال الأمن من جميع القطاعات العسكرية ، وذلك تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظة الله بمنع التجول .
من جهة أخرى اتخذت الجهات الأمنية بمحافظة املج الإجراءات النظامية اللازمة حيال من يقوم بالتجول أثناء فترة المنع من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا .
وفي مواقع التواصل الاجتماعي أشاد الجميع بقرار منع التجوال الجزئي والذي يأتي لمصلحتهم اولا ، حيث كتب موسى:” الحمد لله كل شي متوفر اكل وشرب وانترنت واهل متعافين وفوق هذا حمايه من الوباء ودولة ووزاراتها  تشتغل ليل ونهار عشان مواطنيها وغذائهم وصحتهم”،  وعلق فهد الحارثى:” عندما ترى شوارع المملكة خالية فعلم أن الشعب استجاب لولاة الأمر ومانقول إلا سمع وطاعة .. والحمدالله التفائل موجود والخوف معدوم شكرا ولاة امرنا ، شكرا رجال أمننا وفي نفس الإطار كتب محمد :” يجب السمع والطاعة لولي الأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وعدم التجول وذلك للمحافظة على الصحة العامة ومراعاة لعدم انتشار فيروس كورونا”.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال بن عبدالمحسن الشلهوب، أن رجال الأمن في الميدان يقومون بتنفيذ قرار منع التجول منذ بداية تطبيقه يوم أمس، مشيرًا إلى أن هناك تجاوبًا والتزامًا كبيرًا من قبل المواطنين والمقيمين الذين أدركوا أن قرار منع التجول هو لمصلحتهم أولًا.
وقال متحدث الداخلية: إن أي شخص من الفئات المستثناة من منع التجول يجب أن يحمل معه بطاقة العمل، وخطاب المهمة الذي يوضح طبيعة العمل المناط به، وخط سيره، إضافة إلى بيانات مركبته في حال تنقله خلال ساعات حظر التجول التي تمتد من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا خاصة لمنسوبي القطاعين الصحي والإعلامي.

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