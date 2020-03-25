أكثر من 400 ألف إصابة معلنة رسميا بفيروس كورونا في العالم

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بحسب احصاء لوكالة الأنباء الفرنسية فإن أكثر من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد معلنة رسميا في العالم منذ بدء انتشار الوباء حتى يوم امس الثلاثاء.

وحسب هذا الإحصاء فقد سجلت 401285 إصابة بينها 18 الفا و40 وفاة في 175 بلدا ومنطقة وخصوصا في الصين “81171 إصابة و3277 وفاة” وايطاليا “69176” إصابة البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات “6820”.