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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية دولة الكويت

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منطقة تبوك

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية دولة الكويت

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية دولة الكويت
http://almnatiq.net/?p=846393
المناطق_واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي والخليجي المشترك في مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد، إضافة لاستعراض الجهود القائمة بينهما في هذا الإطار.

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