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أمانة تبوك تخفض نسبة الكهرباء ٢٠٪ ترشيداً للاستهلاك في الميادين والحدائق العامة بالمنطقة

أمانة تبوك تخفض نسبة الكهرباء ٢٠٪ ترشيداً للاستهلاك في الميادين والحدائق العامة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=846403
المناطق_تبوك
المناطق- تبوك:
بدأت أمانة منطقة تبوك اليوم في تنفيذ مبادرة للترشيد من استهلاك الطاقة الكهربائية عبر تخفيض الإنارة في الشوارع والحدائق والمنتزهات أثناء ساعات منع التجول للاستفادة من أمر المنع والتقليل من استهلاك الطاقة مع الإبقاء على مستوى كافٍ من الإنارة في الطرق والميادين للسلامة العامة.
وأوضحت الأمانة أن الإنارة خُفضت بنسبة 20% في بعض الشوارع والطرق الرئيسة بالإضافة إلى تخفيض الإنارة بنسبة 80%  في الحدائق والمنتزهات مشيرةً إلى أن المبادرة  تأتي وفق خطة عمل محددة شملت بلديات منطقة تبوك كافة.

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