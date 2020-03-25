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الصحة الكويتية تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصحة الكويتية تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=846409
المناطق - الرياض

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم أربع حالات جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى 195 حالةً.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن الحالات الأربع هي حالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية وهي لمواطن كويتي وحالتان لمقيمين وهما تحت التقصي الوبائي (إحدى الحالتين من الجنسية الفلبينية والثانية من الجنسية الصومالية) وجار تتبع المخالطين وأخذ التاريخ الوبائي بشكل مفصل أكثر.

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