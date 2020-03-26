احدث الأخبار

“صعوبات تقنية” بأول جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو
أبرز المواد
 “جرعة عالية” من فيتامين سي.. هل تقضي على فيروس كورونا؟
أبرز المواد
 طياران يهربان من قمرة القيادة بعد “شائعة” عن مصابين بكورونا
أبرز المواد
 الصين ترفع القيود الصارمة عن بؤرة تفشي كورونا
أبرز المواد
 كيف نطبق التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي؟
أبرز المواد
 جامعة حفر الباطن تطلق خطة للدعم النفسي والاجتماعي
المنطقة الشرقية
 فيروس كورونا يهدد دولا لنقص الإمكانيات.. أفريقيا نموذجا
أبرز المواد
 أمين الحدود الشمالية يتفقد الأسواق التجارية ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية
منطقة الحدود الشمالية
 مياة الحدود الشماليه تضح ١١٣ ألف م3 يومياً وتجهز فرق طوارىء للعمل وقت منع التجول
منطقة الحدود الشمالية
 بومبيو:الصين تحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها عن كورونا
أبرز المواد
 الملك سلمان: نجتمع بمجموعة العشرين للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا وتوحد جهودنا لمواجهة الوباء
أبرز المواد
 لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخرمة توعي الأهالي تشارك التوعية بفيروس كورونا
منطقة مكة المكرمة
“صعوبات تقنية” بأول جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو

“صعوبات تقنية” بأول جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو

أبرز المواد
“جرعة عالية” من فيتامين سي.. هل تقضي على فيروس كورونا؟

“جرعة عالية” من فيتامين سي.. هل تقضي على فيروس كورونا؟

أبرز المواد
طياران يهربان من قمرة القيادة بعد “شائعة” عن مصابين بكورونا

طياران يهربان من قمرة القيادة بعد “شائعة” عن مصابين بكورونا

أبرز المواد
الصين ترفع القيود الصارمة عن بؤرة تفشي كورونا

الصين ترفع القيود الصارمة عن بؤرة تفشي كورونا

أبرز المواد

“صعوبات تقنية” بأول جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو

“صعوبات تقنية” بأول جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو
http://almnatiq.net/?p=846450
المناطق - وكالات

عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، للمرة الأولى في تاريخه جلسة عبر الفيديو، تناولت الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشهدت صعوبات تقنية عدة، بحسب دبلوماسيين.

وقال دبلوماسي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن”المحاولة بدائية بعض الشيء، نتقدم ببطء لكن سننجح”. وأضاف لوكالة فرانس برس “القيام بالحد الأدنى من العمل أفضل من عدم القيام بشيء مطلقا”.

وأعرب عن أسفه لأن مجلس الأمن، الذي تتولى الصين رئاسته لشهر مارس، لم يكن أكثر نشاطا منذ جلسته الأخيرة التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في 12 مارس.

وكانت جلسة الثلاثاء غير الرسمية بمثابة “اختبار”، وفق مصدر دبلوماسي، ولم تكن واردة على جدول الأعمال الرسمي للمجلس. وأجريت دون حضور وسائل إعلام، بمشاركة سفراء أو مساعدين محجورين داخل بيوتهم من خلف شاشات حواسيبهم.

وبحسب الدبلوماسيين، دام الاجتماع أكثر من أربع ساعات، وتضمن أيضا نقاشا بشأن كيفية مواصلة العمل في المجلس.

واستدعى الاجتماع هذا الوقت الطويل بسبب الانقطاع المتكرر للجلسة على خلفية مشاكل عديدة كانقطاع الإنترنت، ومشاكل في الكهرباء.

واعتاد مجلس الأمن على التواصل مع مشاركين في جلساته عبر الفيديو، لكن “لم يسبق في التاريخ” عقد لقاء لأعضائه الـ15 بهذه الطريقة، وفق خبير بشؤون المنظمة.

وأجريت كافة المداخلات بالإنجليزية حيث لم يكن ممكنا لصعوبات تقنية مرتبطة بالترجمة استخدام اللغات الرسمية الخمس الأخرى للمجلس الصينية والروسية والعربية والإسبانية والفرنسية.

وترفض روسيا حتى الآن أن يجري التصويت “افتراضيا”، وتطالب بعقد جلسات “فعلية” لهذا الغرض في مقر الأمم المتحدة الذي لم يغلق الأمين العام أنطونيو غوتيريش أبوابه رغم الوباء.

وبمبادرة من فرنسا، نشر بيان حول جمهورية الكونغو الديمقراطية، حصل على موافقة كافة الأعضاء، بعد انتهاء الاجتماع. ويشير البيان إلى “القلق حول عدم الاستقرار المتواصل في شرق البلاد”، و”الوضع الإنساني خصوصا بسبب انتشار وباء الحصبة”.

روابط ذات صلة

“جرعة عالية” من فيتامين سي.. هل تقضي على فيروس كورونا؟

“جرعة عالية” من فيتامين سي.. هل تقضي على فيروس كورونا؟
طياران يهربان من قمرة القيادة بعد “شائعة” عن مصابين بكورونا

طياران يهربان من قمرة القيادة بعد “شائعة” عن مصابين بكورونا
الصين ترفع القيود الصارمة عن بؤرة تفشي كورونا

الصين ترفع القيود الصارمة عن بؤرة تفشي كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*