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فيديو.. بوتن يتفقد مستشفى مخصص للمصابين بكورونا

فيديو.. بوتن يتفقد مستشفى مخصص للمصابين بكورونا
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المناطق - وكالات

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الثلاثاء، مستشفى في موسكو، يتم فيه علاج المصابين يفيروس كورونا المستجد.

وخلال زيارته لمستشفى كوموناركا في ضواحي العاصمة موسكو، أشاد بوتن بالأطباء، واصفا إياهم بأنهم على مستوى عال من الاحترافية، وقال إنهم يعملون “على مدار الساعة”.

وبعد اجتماعه مع كبير الأطباء في المستشفى، ارتدى بوتن سترة صفراء وكمامة، وتوجه إلى غرف علاج المرضى.

وسجلت روسيا 495 حالة إصابة بفيروس كورونا ولم تبلغ عن وقوع وفيات، خلافا للانتشار السريع للعدوى في أوروبا.

وحتى وقت قريب، كان مختبر واحد فقط في مدينة نوفوسيبيرسك هو الذي يحلل الاختبارات الواردة من جميع أنحاء روسيا، وتحركت السلطات لفتح مختبرات جديدة وزيادة عدد الاختبارات.

وأبلغ رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين بوتن بأن عدد اختبارات فيروسات كورونا التي تجرى في العاصمة سيرتفع من نحو ثلاثة آلاف في اليوم إلى 13 ألف، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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