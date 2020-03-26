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إنستغرام تحارب كورونا على طريقتها الخاصة

إنستغرام تحارب كورونا على طريقتها الخاصة
http://almnatiq.net/?p=846453
المناطق - وكالات

أعلنت شركة إنستغرام المملوكة من قبل فيسبوك، أنها ستزيل أي محتوى أو حسابات ذات صلة بفيروس كورونا المستجد من قسمي التوصيات واستكشف الخاصين بها، في حال لم تكن تابعة لمنظمات صحية موثوقة.

وذكرت الشركة في بيان أنها إلى جانب إزالة المحتوى غير الموثوق المرتبط بوباء كورونا، فإنها ستخفض أيضا مرتبة المحتوى الذي يصنفه مدققو الحقائق من جهات خارجية على أنه كاذب، وذلك في الصفحة الرئيسية والقصص، وفق ما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.

وتأتي هذه الخطوة من إنستغرام في أعقاب إعلان تويتر منع المستخدمين من نشر معلومات مضللة عن فيروس كورونا المستجد، مثل إنكار إرشادات الخبراء، وتشجيع العلاجات المزيفة، مشددة بذلك قواعدها التي توصف عادة بأنها متهاونة مع المستخدمين.

كذلك قالت فيسبوك في وقت سابق من الشهر الحالي إنها “ستقدم إعلانات مجانية لمنظمة الصحة العالمية WHO، وذلك في مسعى منها لضمان عدم تضليل المستخدمين بشأن الفيروس ومخاطره وكيفية التفاعل معه”.

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