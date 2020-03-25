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أمير عسير يقف على مستوى الخدمات المقدمة أثناء منع التجول وتعليق الدوام

منطقة عسير
أمانة الشرقية تفعل مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لترشيد استهلاك الطاقة خلال حظر التجول

أمانة الشرقية تفعل مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لترشيد استهلاك الطاقة خلال حظر التجول

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أمانة الشرقية تفعل مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لترشيد استهلاك الطاقة خلال حظر التجول

أمانة الشرقية تفعل مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لترشيد استهلاك الطاقة خلال حظر التجول
http://almnatiq.net/?p=846492
الدمام - المناطق

بناء على توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بتفعيل مبادرة ” ترشيد استهلاك الطاقة ” أثناء ساعات منع التجول في كافة بلديات المنطقة الشرقية، وذلك في إطار حرصها على ضرورة الحفاظ على البيئة والسعي لترسيخ معايير متفوقة في هذا المجال والعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية، ونشر رسالة الحفاظ على البيئة.

وأشار معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن الأمانة اتخذت خطوات إيجابية وجادة للحد من معدلات الاستهلاك ووقف الهدر في الموارد الطبيعية من خلال الخطة التي نفذتها وساهمت في توفير كميات كبيرة من الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية التي تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم، كما وضعت ضمن أولوياتها الحفاظ على البيئة في جميع المشروعات التي تنفذها، منوها بأن المبادرة ستشمل تخفيض الانارة بنسبة 70% في كافة الحدائق والمنتزهات والواجهات البحرية والساحات البلدية , فيما سيتم تخفيض الإنارة بنسبة 50% في عدد من الشوارع الرئيسية والحيوية بكافة مدن المنطقة الشرقية .

وأكد المهندس فهد الجبير أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على التزام القطاع البلدي بمعاير الاستدامة والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على مقدرات الطبيعة والتقليل من التلوث من أجل إيجاد بيئة آمنة ومستقرة وصحية.

وكانت أمانة المنطقة الشرقية انتهت مؤخرا بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ” ترشيد ” من استبدال إضاءة الصوديوم التقليدية بتقنية الليد (LED) في كل من الدمام والخبر والظهران (المرحلة الأولى) الذي سيحقق تخفيضاً قدرهُ 150جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي، أي ما يعادل وفراً بنحو 78% من إجمالي الاستهلاك العام سنوياً، حيث تم تركيب نحو 117 ألف مصباح لهذه المرحلة، ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي 102 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يُعادل زراعة 1.7 مليون شجرة سنوياً.

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