إنهاء معاناة طفل من انسداد الأمعاء بحفر الباطن

حفرالباطن - المناطق

تمكن -بفضل الله- الفريق الطبي المختص بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إنهاء معاناة طفل من انسداد خلقي في الأمعاء حيث تبين بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وجود انسداد خلقي في الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة واتساعه نتيجة الانسداد و انفصالها التام عن باقي الأمعاء التي تبدو غير مكتملة النمو وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي ناجح تم من خلاله إيصال الأمعاء مع بعضها لتمكين الجهاز الهضمي القيام بدوره وقد استقرت حالة الطفل وتمكن من الرضاعة وغادر وهو بصحة جيدة ولله الحمد