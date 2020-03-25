احدث الأخبار

إنهاء معاناة طفل من انسداد الأمعاء بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 أمير عسير يقف على مستوى الخدمات المقدمة أثناء منع التجول وتعليق الدوام
منطقة عسير
 أمانة الشرقية تفعل مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لترشيد استهلاك الطاقة خلال حظر التجول
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تفرض إجراءات وقائية مشددة على سكن العمالة بمشاريع النظافة
المنطقة الشرقية
 هدف”: خدمات وحلول مبتكرة لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن بُعد على منصة تسعة أعشار”
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق خدمة دعم شركات الاستزراع السمكي إلكترونياً عبر منصة “زراعي”
أبرز المواد
 خبراء : خلافات النفط الأخيرة تدفع المملكة للخروج من أوبك وتشكيل تحالف نفطي مع أمريكا
أبرز المواد
 ألمانيا تسجل أكثر من 4100 إصابة بكورونا المستجد في يوم
أبرز المواد
 اليابان تعيد جدولة دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”
أبرز المواد
 خادم الحرمين يوافق على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا
أبرز المواد
 “تقييم” و “نجم” يطلقان المرحلة الأولى من تقدير الأضرار الطفيفة إلكترونيًا في 40 مدينة بالمملكة
أبرز المواد
 أسعار الذهب تستقر عند 1494.50 دولارًا أمريكيًا
أبرز المواد
إنهاء معاناة طفل من انسداد الأمعاء بحفر الباطن

إنهاء معاناة طفل من انسداد الأمعاء بحفر الباطن

المنطقة الشرقية
أمير عسير يقف على مستوى الخدمات المقدمة أثناء منع التجول وتعليق الدوام

أمير عسير يقف على مستوى الخدمات المقدمة أثناء منع التجول وتعليق الدوام

منطقة عسير
أمانة الشرقية تفعل مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لترشيد استهلاك الطاقة خلال حظر التجول

أمانة الشرقية تفعل مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لترشيد استهلاك الطاقة خلال حظر التجول

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تفرض إجراءات وقائية مشددة على سكن العمالة بمشاريع النظافة

أمانة الشرقية تفرض إجراءات وقائية مشددة على سكن العمالة بمشاريع النظافة

المنطقة الشرقية

إنهاء معاناة طفل من انسداد الأمعاء بحفر الباطن

إنهاء معاناة طفل من انسداد الأمعاء بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=846493
حفرالباطن - المناطق

تمكن -بفضل الله- الفريق الطبي المختص بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إنهاء معاناة طفل من انسداد خلقي في الأمعاء حيث تبين بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وجود انسداد خلقي في الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة واتساعه نتيجة الانسداد و انفصالها التام عن باقي الأمعاء التي تبدو غير مكتملة النمو وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي ناجح تم من خلاله إيصال الأمعاء مع بعضها لتمكين الجهاز الهضمي القيام بدوره وقد استقرت حالة الطفل وتمكن من الرضاعة وغادر وهو بصحة جيدة ولله الحمد

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تفعل مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لترشيد استهلاك الطاقة خلال حظر التجول

أمانة الشرقية تفعل مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لترشيد استهلاك الطاقة خلال حظر التجول
أمانة الشرقية تفرض إجراءات وقائية مشددة على سكن العمالة بمشاريع النظافة

أمانة الشرقية تفرض إجراءات وقائية مشددة على سكن العمالة بمشاريع النظافة
بر الأحساء تطلق مبادرات لدعم حالات الأسر المتأثرة من إجراءات الوقاية من كورونا

بر الأحساء تطلق مبادرات لدعم حالات الأسر المتأثرة من إجراءات الوقاية من كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*