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إنهاء معاناة طفل من انسداد الأمعاء بحفر الباطن

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المنطقة الشرقية
أمير عسير يقف على مستوى الخدمات المقدمة أثناء منع التجول وتعليق الدوام

أمير عسير يقف على مستوى الخدمات المقدمة أثناء منع التجول وتعليق الدوام

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أمير عسير يقف على مستوى الخدمات المقدمة أثناء منع التجول وتعليق الدوام

أمير عسير يقف على مستوى الخدمات المقدمة أثناء منع التجول وتعليق الدوام
http://almnatiq.net/?p=846500
المناطق - عسير

يواصل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على فريق عمل إدارة أزمة كورونا بالمنطقة، جولاته التفقدية على القطاعات الحكومية والأمنية ، للوقوف على الاجراءات المتخذة أثناء تنفيذ الأوامر الملكية الصادرة بمنع التجول وتعليق الدوام للحد من تطورات جائحة كورونا العالمية.

وأكد أمير منطقة عسير على الموازنة مابين تنفيذ الأوامر الملكية والاجراءات الوقائية، وضمان استمرار العمل في تقديم الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة دون تعثر، حيث اطلع سموه على الخطط الاحترازية لقطاعي الكهرباء والمياه بالمنطقة في زيارة لمقر إدارة شركة كهرباء عسير، والمديرية العامة لخدمات المياه ، وناقش أمير منطقة عسير الخدمات المقدمة والإجراءات الوقائية المنفذة التي تضمن سلامة الموظف وتقديم الخدمة للمستفيد عبر القنوات الرسمية والخدمات الإلكترونية، منوهاً سموه استعداد إمارة المنطقة في تقديم كافة اشكال الدعم لتنفيذ تلك الاجراءات بما يضمن استمرار العمل وتقديم الخدمات بالجودة العالية .

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