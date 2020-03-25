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أمير الرياض يطلع على التقارير الأمنية ونتائج الجولات التفتيشية للسلع والاحتياجات

أمير الرياض يطلع على التقارير الأمنية ونتائج الجولات التفتيشية للسلع والاحتياجات

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أمير الرياض يطلع على التقارير الأمنية ونتائج الجولات التفتيشية للسلع والاحتياجات

أمير الرياض يطلع على التقارير الأمنية ونتائج الجولات التفتيشية للسلع والاحتياجات
http://almnatiq.net/?p=846510
المناطق-فلاج الشعيفاني

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على التقارير الأمنية بالمنطقة بعد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمنع التجول لمدة 21 يوماً.
واستعرض التقرير آلية العمل والخطط الميدانية وإجراءات المخالفين وإحصائيات بيانية والتعامل مع الاستثناءات وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة.
كما اطلع سموه على تقارير فيما تشهده مدينة ومحافظات الرياض من وفرة سلع واحتياجات أساسية وآلية الجولات التفتيشية والرقابية.
وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره وتقديره للمواطنين للمقيمين على التزامهم بأمر منع التجول, مقدما الشكر لرجال الأمن والصحة والقطاعات الخدمية كافة على إسهاماتهم وتضحياتهم الجلية.

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