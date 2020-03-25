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أمير نجران يوجّه بتأسيس فريق صحيّ من القطاعات المدنية والعسكرية بالمنطقة

أمير نجران يوجّه بتأسيس فريق صحيّ من القطاعات المدنية والعسكرية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=846512
المناطق - واس

وجّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بتأسيس فريق من مديري وقادة القطاعات الصحية بالمنطقة، المدنية والعسكرية، لتعزيز التنسيق بينها وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد19).
وحّث سموه لدى استقباله الفريق، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على رفع مستوى التنسيق بين الجهات، لضمان سرعة وجودة اتخاذ القرار، وتكثيف الإجراءات الطبية والوقائية في المنطقة، بما يحفظ سلامة وصحة المواطن والمقيم.
وتشكّل الفريق برئاسة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة بالإنابة ورئيس مركز القيادة والتحكم بصحة المنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، ويضم كلا من عميد كلية الطب والمشرف على المستشفى الجامعة بجامعة نجران، ومدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، ومدير مستشفى القوات المسلحة بنجران، ومدير مستشفى القوات المسلحة بشرورة، ومدير مركز قوى الأمن، والمدير الطبي بمستشفى صقر الجزيرة الميداني بالحرس الوطني, ومشرف الطب الوقائي بمستشفى صقر الجزيرة الميداني بالحرس الوطني.
وعقد الفريق اجتماعه الأول اليوم، بديوان الإمارة، تنفيذًا لتوجيه سمو أمير المنطقة، إذ جرى تأسيس قاعدة للتنسيق الصحي بين القطاعات كافة، وصولاً إلى الأهداف التي من أجلها جرى تشكيل الفريق.

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