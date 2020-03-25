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أمانة القصيم تراقب الأسواق والمطاعم بالفحص المخبري للوقاية من فيروس كورونا

أمانة القصيم تراقب الأسواق والمطاعم بالفحص المخبري للوقاية من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=846523
المناطق / بريدة

لتطبيق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا ، ينفذ مختبر أمانة منطقة القصيم لسلامة الأغذية جولات ميدانية مكثفة على الأسواق المركزية والمطاعم ومراكز بيع المواد الغذائية بالإضافة إلى سوق الخضار والفاكهة المركزي وسحب عينات غذائية ومسحات من أيدي العمالة والأسطح للتأكد من سلامتها بعد إجراء الفحوصات المخبرية عليها عبر فريق متخصص تابع لمختبر أمانة منطقة القصيم المختص بمراقبة سلامة الغذاء.

ويعتبر الدور الذي يقوم به المختبر عنصر رئيسي في أعمال الرقابة الغذائية لضمان مخاطر الاطعمة الملوثة باستخدام أحدث التقنيات و الوسائل التي تمكن من الكشف عن متبقيات الملوثات مهما تنوعت أو تضاءلت كمياتها الموجودة في العينات ، وقد حقق مختبر أمانة منطقة القصيم على اعتماد من جهة اعتماد دولية مما جعل من المختبر جهة مرجعية لكل المؤسسات العاملة في مجال سلامة الغذاء في منطقة القصيم.

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