وزارة الصحة تعلن تسجيل 133 حالة إصابة جديدة و وفاة مقيم بمكة بـ”كورونا”

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن وفاة مقيم بمكة المكرمة و تسجيل 133 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزراة الدكتور محمد العبد العالي خلال الإيجاز الصحفي لوزارة الصحة للحديث عن مستجدات فيروس كورونا: وصل إجمالي المصابين إلى ٩٠٠ حالة ووصلت الحالات المتعافية إلى 29 حالة.

فيما قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إن مخالفة منع التجول تُسجّل على الشخص وليس على المركبة.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي لوزارة الصحة للحديث عن مستجدات فيروس كورونا: هناك التزام عالٍ من المواطنين والمقيمين في #منع_التجول.