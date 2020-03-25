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أمين عسير يباشر اعمال حملة تطهير و تعقيم أحياء و مرافق مدينة أبها

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أمانة عسير تكثف أعمال مكافحة فايروس كورونا المستجد

أمين عسير يباشر اعمال حملة تطهير و تعقيم أحياء و مرافق مدينة أبها

أمين عسير يباشر اعمال حملة تطهير و تعقيم أحياء و مرافق مدينة أبها
http://almnatiq.net/?p=846532
المناطق - عسير

باشر امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إجراءات التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد و ذلك من خلال عمليات رش وتطهير احياء مدينة أبها و مرافقها العامة .

حيث تواصل امانة المنطقة تلك الاعمال بشكل يومي للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية على أحياء و مرافق مدينة أبها و التي تعد من إحدى الخطوات الاحترازية و الوقائية المهمة .

بينما قامت الأمانة خلال الحملة بتوفير كافة ما يلزم العاملين للمحافظة على سلامتهم ، و تأتي تلك الإجراءات حفاظًا على الصحة العامة من تفشي فايروس ‫كورونا بمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية و القروية ماجد الحقيل .

فيما تنفذ الحملة عن طريق طواقم و كوادر متخصصة على كافة احياء و مرافق مدينة أبها ، بجانب استمرار الحملة التوعوية و الرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار الفايروس.

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